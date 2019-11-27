Газовые переговоры: эксперт объяснил, на какие уступки может пойти Украина

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В компании "Нафтогаз Украины" заявили, что долгосрочное соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря. Однако судьба газового контракта после 2019-го остается под вопросом. И главным камнем преткновения в переговорах остается выполнение Россией решения Стокгольмского арбитража. Простить долг – недопустимо, но компромиссы стороны искать могут, считает эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

"Для нас поле для компромисса – это покупка российского газа напрямую, но не весь импорт – не больше 20% ", – считает он.

Дяченко также отметил, что вариант продления действующего договора на транзит газа вообще не должен рассматриваться сторонами.

"Старый договор не соответствует европейскому законодательству. Мы не можем юридически это сделать (его продлить. – Ред.), тем более, что они на основании этого контракта проигрывают суды", – объяснил эксперт.

В то же время он подчеркнул: упреки россиян, что Украина не успеет создать независимого сертифицированного оператора ГТС не обоснованы, поскольку ключевые задачи в реформе анбандлинга Украина уже проделала. Что касается предложения "Нафтогаза" компенсировать долг газом, эксперт усомнился в том, что РФ на это пойдет.

"Для россиян это недопустимо. Для них необходима политическая победа – не заплатить вообще", – сказал он.

В целом, газовая война формата 2009 года Украине не грозит, считает Дяченко, ведь, по его словам, позиция Украины и поддержка Европы с тех пор стали сильнее. А потому прощать долги "Газпрома" Киев не должен.

"Мы же судимся не только по газу. И как это будет выглядеть, когда мы будем отказываться от исполнения решений судов?.. Для нас позиция – стоять насмерть", – резюмировал эксперт.

Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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