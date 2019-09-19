Газовые переговоры: украинская делегация прибыла в здание Еврокомиссии

"Трехсторонка" начнется в 15.30 по киевскому времени

Фото: REUTERS/Yves Herman

Украинская делегация прибыла в здание Еврокомиссии (ЕК) для проведения трехсторонних переговоров с Россией и ЕК по транзиту российского газа после 2019 года.

Это будет третий раунд переговоров на политическом уровне о будущем транзита газа. Первый раунд состоялся 17 июля 2018 года, а второй – 21 января 2019 года.

Ожидается, что переговорам в трехстороннем формате будут предшествовать двусторонние консультации европейской стороны сначала с украинскими представителями, потом – с российскими. Непосредственно переговоры начнутся в 14.30 по среднеевропейскому времени (15.30 по киевскому времени).

Украинскую делегацию возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, российскую – министр энергетики Александр Новак. Переговоры пройдут под председательством вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, на них также будут присутствовать представители "Нафтогаза Украины" и "Газпрома".

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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что Украина просчитала различные сценарии.

"Прежде всего посмотрим, будут ли вообще переговоры, или российская сторона будет продолжать настаивать на нашем отказе от выигрыша в Стокгольмском арбитраже как на предпосылке начала переговоров. К счастью, за время после последней трехсторонней встречи нам удалось достичь консолидированной с нашими партнерами позиции, что такое требование является неприемлемым", – сообщил он.

Новости "Сегодня" писали, что Украина на переговорах с Россией будет настаивать на десятилетнем сроке договора и минимальном объеме транспортируемого газа в 60 млрд куб. м в год с возможностью увеличить его до 90 млрд куб. м. Об этом заявил Оржель накануне встречи в Брюссель.

Контракт на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года:

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