Газовые переговоры Украины в Брюсселе: Оржель раскрыл подробности

В украинскую делегацию вошли Оржель, Коболев, Бойко и Ковалив

/ Фото: Кабинет министров Украины

Украинская делегация презентовала Еврокомиссии (ЕК) новую согласованную модель отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) и обсудила с представителями ЕК шаги, которые Киев планирует осуществить для своевременного завершения анбандлинга "Нафтогаза".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности по итогам встречи, которая сегодня, 9 сентября, состоялась в Брюсселе (Бельгия).

Украину на переговорах представляли министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, замглавы Минэнергоугля по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко и председатель Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив.

Еврокомиссию представляли заместитель председателя Марош Шефчович и заместитель руководителя директората "Энергетика" Клаус-Дитер Борхардт.

Марош Шефчович (третий слева), Андрей Коболев (третий справа) и Алексей Оржель (четвертый справа). Фото: Наталья Бойко / Twitter Реклама

Оржель поблагодарил Шефчовича за плодотворную встречу и поддержку реформ в Украине.

"Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и "Нафтогаз" готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", – подчеркнул он.

Министр также подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах по газу (Украина – ЕК – Россия) 19 сентября.

"Мы высоко ценим усилия Шефчовича по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я возглавлю украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится", – заключил Оржель.

Марош Шефчович (слева) и Алексей Оржель. Фото: Минэнергоугля

Главной темой будущих трехсторонних переговоров станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. При этом украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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