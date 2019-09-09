Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,66

Газовые переговоры Украины в Брюсселе: Оржель раскрыл подробности

9 сентября, 19:30

В украинскую делегацию вошли Оржель, Коболев, Бойко и Ковалив

/ Фото: Кабинет министров Украины

Украинская делегация презентовала Еврокомиссии (ЕК) новую согласованную модель отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) и обсудила с представителями ЕК шаги, которые Киев планирует осуществить для своевременного завершения анбандлинга "Нафтогаза".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности по итогам встречи, которая сегодня, 9 сентября, состоялась в Брюсселе (Бельгия).

Украину на переговорах представляли министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, замглавы Минэнергоугля по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко и председатель Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив.

Еврокомиссию представляли заместитель председателя Марош Шефчович и заместитель руководителя директората "Энергетика" Клаус-Дитер Борхардт.

Марош Шефчович (третий слева), Андрей Коболев (третий справа) и Алексей Оржель (четвертый справа). Фото: Наталья Бойко / Twitter

Марош Шефчович (третий слева), Андрей Коболев (третий справа) и Алексей Оржель (четвертый справа). Фото: Наталья Бойко / Twitter

Реклама

Оржель поблагодарил Шефчовича за плодотворную встречу и поддержку реформ в Украине.

В тренде
Охота за фальшивками в Украине: секреты и советы экспертов, как отличить поддельные документы и деньги
Эксперт. Виктория Куликовская показывает на компараторе, как под углом (свет от зеркала) меняется цвет знака на настоящем документе

"Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и "Нафтогаз" готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", – подчеркнул он.

Министр также подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах по газу (Украина – ЕК – Россия) 19 сентября.

"Мы высоко ценим усилия Шефчовича по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я возглавлю украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится", – заключил Оржель.

Марош Шефчович (слева) и Алексей Оржель. Фото: Минэнергоугля

Марош Шефчович (слева) и Алексей Оржель. Фото: Минэнергоугля

Главной темой будущих трехсторонних переговоров станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. При этом украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

брюссель Еврокомиссия Коболев транзит газа Шефчович анбандлинг Оржель

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор
У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сборЭкономика
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябре
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябреЭкономика
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентябряУкраина
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление Кабмина
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление КабминаЭкономика
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика

Новости партнеров

Loading...