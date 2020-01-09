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Газовые соглашения: Украина получит дополнительно 150 млрд гривен

9 января, 12:49

Эффект от подписанного с "Газпромом" контракта будет положительно влиять на украинскую экономику в течение пяти лет

Фото: facebook.com/utg.ua

Фото: facebook.com/utg.ua

Кроме дохода за транзит газа контракт с российским "Газпромом" создаст положительный эффект для экономики Украины за пять лет в объеме около 150 млрд гривен. Об этом заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он рассказал, что после подписания контракта экономика Украины помимо прямых поступлений получит много преимуществ.

"Например, мы вчера посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику будет в течение 5 лет, помимо доходной части за транзит, порядка 150 млрд гривен", – заявил Макогон.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после сокращения прокачки российского газа через Украину транзит начал восстанавливать объемы.

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Также мы сообщали о том, что в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

Напомним, 30 декабря переговоры России и Украины о транзите газа завершились подписанием контракта. Сайт "Сегодня" уже рассказывал о том, что получит Украина от заключения нового соглашения о транзите.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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газ Газпром транзит Нафтогаз Украины

Источник: РБК-Украина

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