Газовый шантаж России: Порошенко провел экстренное совещание

Президент объяснил, что происходит с контрактами между "Нафтогазом" и "Газпромом", прерывается ли транзит газа в Европу и как Украина будет греться в ближайшие дни

России не удалось и впредь не удастся выставить Украину ненадежным партнером, даже путем шантажа и провокаций, как, например, угрозой "Газпрома" разорвать с "Нафтогазом" контракты на поставку и на транзит газа. Об этом в ходе совещания по энергетической безопасности заявил президент Петр Порошенко.

Глава государства заявил, что Украина "абсолютно твердо и спокойно" пройдет этот кризисный период, и ни экономике, ни социальной сфере страны ничего не угрожает.

"Хочу отметить действия НАК "Нафтогаз" по покупке дополнительного объема природного газа у наших европейских партнеров. Все необходимые объемы сейчас будут привлекаться к этому процессу", – заявил Порошенко, напомнив о контракте на срочную поставку газа, который заключила украинская компания с польской PGNiG.

Президент Украины также рассказал, что контракты между "Нафтогазом" и "Газпромом" не предусматривают права их расторжения в одностороннем порядке.

"Подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства, и я уверен в том, что, если это случится, то НАК "Нафтогаз" безусловно обратится в Арбитраж для дополнительной компенсации ущерба, который сейчас оказывается безответственными действиями "Газпрома", – заявил Порошенко.

Отметим, расторжение контрактов и на поставку, и на транзит газа в "Газпроме" подается как реакция на решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Глава правления российской компании Алексей Миллер считает, что Стокгольмский арбитраж якобы "руководствовался двойными стандартами".

"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики", - заявлял Миллер.

Порошенко опроверг заявление главы правления "Газпрома", подчеркнув, что Стокгольмский арбитраж объяснил свою позицию тем, что "Газпром" не выполнил свои обязательства по контракту.

"("Газпром" заявил, что Стокгольмский арбитраж – Ред.) базировал свое решение на якобы сложной экономической ситуации в Украине. Это точно не соответствует действительности. Трибунал объяснил свое решение тем, что НАК "Нафтогаз" требует компенсации ущерба в связи с невыполнением "Газпромом" своих контрактных обязательств по 110 млрд кубометров, которые были разумными и обоснованными", – подчеркнул президент Украины.

Глава государства также отметил, что сейчас действия "Газпрома" подчеркивают ненадежность его как поставщика, в очередной раз применяя "газовый" механизм давления на Украину. Напомним, "Укртрансгаз" заявил, что действия российской компании ставят под угрозу транзит газа в Европу.

"Мы уверены, что контракт не будет расторгнут и транзиту ничего не грозить. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, Российская Федерация и "Газпром" еще раз продемонстрировали, что, как только наступает холод, (следуют – Ред.) попытки применить поступление газа как механизм политического давления... Это не пройдет. Украина – надежный партнер, и эти события еще раз это подтверждают", – отметил Порошенко.

Президент Украины напомнил и о тех мерах, которые предпринимает страна для обеспечения себя газом в ближайшие дни, до начала поставок газа из Польши. Как сообщалось, Порошенко ранее призвал украинцев "прикрутить" на несколько дней в своих домах температуру на один градус

"Ограничительные меры – я уверен, что они будут продолжаться в соответствии с решением энергетического штаба очень короткое время. Уже с 3 числа нас ожидает потепление... и ситуация на 100% будет находится под контролем", – заверил Порошенко.

Кроме того, президент Украины также выразил поддержку заявлениям западных партнеров, в том числе Еврокомиссии, по ситуации с газовыми контрактами. Напомним, Еврокомиссия готова регулировать трехсторонний процесс, и в связи с этим вице-президент ЕК Марош Шефчович собирается связаться с министрами энергетики России и Украины, чтобы оценить ситуацию и достичь договоренностей относительно следующих необходимых шагов.

"4,6 млрд долларов – все это, до последней копейки, Украине будет заплачено", – подчеркнул напоследок Порошенко, напомнив, сколько российская сторона, по решению Стокгольмского арбитража, должна выплатить Украине.

Отметим, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза" – если произойдет процедура взаимозачета на 2 млрд долларов, которые, в свою очередь, по результатам первого арбитражного производства должна выплатить украинская компания.