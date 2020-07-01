Газовый спор: Россия заплатила Польше полтора миллиарда долларов

Российский "Газпром" вернул польской нефтегазовой госкомпании PGNiG переплату за газ согласно решению Стокгольмского арбитража. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов, которая по решению суда должна быть выплачена до 1 июля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные PGNiG.

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"Газпром экспорт" перечислил польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", – приводится заявление "Газпром экспорта".

В то же время в "Газпроме" и "Газпром экспорте" продолжают обжалование этого решения арбитража. В российских компаниях считают, что перечисление средств не повлияет на их позиции в ходе обжалования.

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Арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорта" польская PGNiG инициировала в 2015 году. Компания требовала пересмотреть цену на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд кубометров в год.

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Напомним, как заявили в конце марта этого года в PGNiG, Стокгольмский арбитраж подтвердил, что цена на газ по ямальскому контракту была нерыночной.

Сайт "Сегодня" писал о том, что в Польше, где в ближайшее время планируют отказаться от потребления российского газа, начинают строительство газопровода Baltic Pipe.

Также сообщалось, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.

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