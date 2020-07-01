Українська
$ 26,67
29,87
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Газовый спор: Россия заплатила Польше полтора миллиарда долларов

1 июля, 10:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Газпром" все еще надеется обжаловать решение Стокгольмского арбитража

Российский "Газпром" вернул польской нефтегазовой госкомпании PGNiG переплату за газ согласно решению Стокгольмского арбитража. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов, которая по решению суда должна быть выплачена до 1 июля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные PGNiG.

Реклама

"Газпром экспорт" перечислил польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", – приводится заявление "Газпром экспорта".

В то же время в "Газпроме" и "Газпром экспорте" продолжают обжалование этого решения арбитража. В российских компаниях считают, что перечисление средств не повлияет на их позиции в ходе обжалования.

Читайте также: Новая реальность: российский "Газпром" столкнулся с проблемами из-за коронакризиса

Арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорта" польская PGNiG инициировала в 2015 году. Компания требовала пересмотреть цену на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд кубометров в год.

В тренде
В Украине резко вырастет безработица: эксперт озвучил мрачный прогноз
Реклама

Напомним, как заявили в конце марта этого года в PGNiG, Стокгольмский арбитраж подтвердил, что цена на газ по ямальскому контракту была нерыночной.

Сайт "Сегодня" писал о том, что в Польше, где в ближайшее время планируют отказаться от потребления российского газа, начинают строительство газопровода Baltic Pipe.

Также сообщалось, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

газ Россия Польша Газпром обжалование арбитраж PGNiG Стокгольмский арбитраж

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежками
В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежкамиЭкономика
В Украине падают рекордные цены на ягоды
В Украине падают рекордные цены на ягодыЭкономика
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммы
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммыПолитика
Пострадавшим от взрыва в Киеве оплатят новое жилье: Кабмин обнародовал решение
Пострадавшим от взрыва в Киеве оплатят новое жилье: Кабмин обнародовал решениеПроисшествия
Новые налоги и контроль: как власть будет считать доходы украинцев
Новые налоги и контроль: как власть будет считать доходы украинцевЭкономика
Шмыгаль признал, что тотальный карантин опаснее самого коронавируса
Шмыгаль признал, что тотальный карантин опаснее самого коронавирусаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять