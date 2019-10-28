Газовый уголь помог энергонезависимости Украины

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На полтора миллиона тонн импортного антрацита меньше смогли приобрести украинские энергетики, с тех пор перевели блоки ТЭС на газовый уголь.

Этот проект называют фантастическим, так как в процессе его реализации ничего не пришлось строить с нуля. Были переоборудованы тепловые энергоблоки советского образца.

Удовольствие – дорогое, стоит более 800 млн. гривен, однако именно это – вклад в энергонезависимость страны. Уже испытывается блок Криворожской ТЭС, работающий на угле марки "Г". Этот уголь заменил дефицитный антрацит.

"Сегодня" выясняли, в чем суть инноваций, которые спасают страну.

Корреспонденты "Сегодня" побывали в Зеленодольске Днепропетровской области, возле которого расположена Криворожская ТЭС. Ежесменно крановщик станции Виктор Борисевич поднимается над необозримым черным угольным морем. Крановщик готовит пищу для котлов – газовые угли.

На Криворожской ТЭС завершают переоборудовать один из энергоблоков. Теперь дефицитный антрацит, который остался на неподконтрольной части Донбасса, не нужен. На склад завозят уголь марки "Г", то есть – газовый.

Легкое движение – и десять тонн топлива оказываются у конвейеров. Энергоблок поглотит уголь, а отдаст – свет и тепло. Виктор Борисевич работает на ТЭС десять лет. Два года назад думал уволиться и искать с семьей судьбы на чужбине. Именно тогда закончился антрацит и станция замерла.

"На складе не было вообще ничего. Люди переживали, переживал город. Хотелось и уехать, семью забирать, ехать в более другой, большой город", – вспоминает крановщик Криворожской ТЭС Виктор Борисевич.

В советское время половину украинских ТЭС проектировали под антрацит. Он был в избытке, поэтому и жгли, не жалея. Но из-за войны Украина осталась без антрацита. Поэтому газовый уголь, который добывают в Украине, – единственная альтернатива. Однако он легковоспламеняющийся, и оборудование на нем не работает. Пришлось переоборудовать.

Глаза боятся, а руки делают. Директор модернизированной ТЭС говорит, это уникальный проект. По собственным чертежам перестроили системы подготовки подачи горючего и противопожарную систему. Даже конвейерные ленты поставили огнеупорные. И новейшие фильтры – для очистки дыма. Энергоблок испытали и готовы запускать.

У рабочих снова загорелись глаза, а в котлах – топливо.

"В успех никто не верил. Это, кстати, один из тех показателей, по которому я видел, как у людей меняется отношение. Уже в сентябре, когда начался монтаж, когда люди увидели, что появляется новое оборудование, совсем по-другому начали относиться", – говорит директор Криворожской ТЭС Сергей Дегтяренко.

"Сегодня" также побывали на ТЭС в Днепре. Отказаться от антрацита здесь решили два года назад. Уже переоборудовали четыре энергоблока и производят киловатты на газовом угле.

На Приднепровской ТЭС именно сейчас получили заявку на повышение мощности, поэтому на девятом энергоблоке специалисты станции готовятся к запуску очередной турбины.

Тепловики, в отличие от атомщиков, могут быстро увеличить мощность энергосистемы в пики потребления: когда утром включают чайники, а вечером – телевизоры или уличные фонари. Несколько часов, и мощность – есть. "Вышли на номинальную нагрузку, блок стабилизировался. Три тонны в час уходит угля", – рассказывает машинист энергоблока Приднепровской ТЭС Александр Горохов.

В ДТЭК говорят: хоть ТЭС дают лишь треть электроэнергии, именно отечественный газовый уголь поможет Украине перезимовать со светом и теплом. А еще это – почти 1 млрд. грн. инвестиций в нашу энергетику, и тысячи рабочих мест.

"Это уникальные проекты. Украинские компании поставляют металл, украинские компании обеспечивают разработку проекта, украинские компании выполняют работу по строительству. За два года мы сэкономили почти 1,5 млн. тонн антрацита. Мы его не купили, а купили газовый уголь, добытый в Украине, украинскими шахтерами", – говорит генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

В Кабмине объясняют: переход на газовый уголь – дело национальной безопасности. А – еще энергетической независимости всей страны.

"Действительно, переход с той марки, которая является дефицитной сегодня, перевод блоков на газовый уголь – это определенный элемент обеспечения энергетической безопасности", говорит министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Среди черных сугробов крановщик Криворожской ТЭС Виктор Борисевич показывает корреспондентам "Сегодня" фото дочерей, а эти слова министра услышит в нашей сюжета. Но уже точно знает: пока его кран работает, оставлять ни город, ни страну ему не придется.

"Когда идут вагоны, когда работает опрокидыватель, уголь течет, ты его принимаешь, ты его видишь и понимаешь, что у тебя есть будущее", – говорит крановщик Криворожской ТЭС Виктор Борисевич.

Тем временем в Украину из Колумбии прибыли 80 тыс. тонн угля. Его для украинских тепло электростанций закупила компания ДТЭК. Этот уголь пополнит склады украинских электростанций. Это уже уже пятая партия угля, которую импортировали из Южной Америки. Всего там закупили почти 400 тонн угля. Оно и должно помочь перезимовать со светом и теплом, говорят энергетики.

Как сообщалось, в целом компания ДТЭК купила почти 400 тыс. тонн угля из-за рубежа, чтобы зимой украинцы были с теплом и светом:

Ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота.

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