Газовый вопрос на "нормандском саммите": эксперт увидел позитивные сдвиги

Фото: "Укртрансгаз"

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После "нормандского саммита" в Париже, в рамках которого состоялась встреча глав государств Украины и России, президент Владимир Зеленский отметил, что продление газового контракта на год уже не обсуждается. Он убежден: Киеву удастся добиться лучших условий в вопросе продления транзита российского голубого топлива в Европу. Таким образом, можно говорить о позитивных сдвигах в переговорном процессе, отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"По крайней мере, в политической части обсуждения контракта наметились сдвиги, которые скорее всего станут ориентирами для переговорщиков в дальнейшем. Это и сроки заключения контракта, это и вопрос Стокгольма (Стокгольмского арбитража. – Ред.) – насколько я понимаю, там тоже определенные договоренности есть. Поэтому с осторожным оптимизмом можно сказать, что есть определенные наработки, но дальше все будет зависеть от результатов переговоров в Брюсселе в трехстороннем формате", – сказал эксперт.

Напомним, дата трехсторонней министерской встречи по газу России, ЕС и Украины для согласования условий поставок и транзита российского газа в ЕС с 1 января еще не согласована. Предполагается, что вопрос с датой будет решен в течение декабря.

Как сообщалось, в рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист"Газпром" выдвинул требования к Украине.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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