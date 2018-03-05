"Газпром" должен определиться по поставкам газа в Украину – коммерческий директор "Нафтогаза"

Украина зарабатывает по 0,5 млн долларов в день за каждый день, когда "Газпром" не выплачивает Украине деньги согласно решению Стокгольмского арбитража

Российский "Газпром" должен принять ряд решений, в частности, по поставкам газа в Украину в апреле и по имплементации украинского энергетического законодательства в контракт. Тем временем, пока российская компания не выполняет решение Стокгольмского арбитража, Украина зарабатывает на пене по 500 тысяч долларов в сутки, отметил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы уже сообщили им о том, что в марте они должны компенсировать нам соответствующие убытки из-за того, что они не выполнили положения контракта, измененные после прошлого решения арбитража относительно контракта о поставке газа", – напомнил Витренко.

Кроме того, он подчеркнул, что российская компания в ближайшее время должна внести ясность в вопрос того, будут ли поставки российского газа в Украину в апреле – как это предусмотрено решением Стокгольмского арбитража.

"Сегодня мы также обратимся к ним с тем, что мы должны получить ясность относительно того, будут ли они выполнять свои контрактные обязательства в апреле для того, чтобы мы определились в апреле – будем ли мы получать газ от "Газпрома" или мы будем получать (газ – Ред.) снова с европейского направления и требовать соответствующей компенсации в случае, если газ с европейского направления будет более дорогой, чем газ "Газпрома" по контракту ($352 за тысячу кубометров по решению арбитража – Ред.)", – сообщил Витренко.

Топ-менеджер "Нафтогаза" отметил, что украинская компания написала "Газпрому" письмо, в котором предложила обсудить пути внедрения решений Стокгольмского арбитража.

"В частности, на этих переговорах мы обязательно поднимем вопрос относительно добровольного приведения контракта в соответствие с украинским энергетическим законодательством. Мы это уже делали, "Газпром" нам уже отказал, и мы пошли в арбитраж. Арбитраж сказал, что это не его задача – добиваться внедрения украинского энергетического законодательства с помощью, например, изменений в контракте", – рассказал главный коммерческий директор "Нафтогаза".

По словам Витренко, в Стокгольме указали, что у Украины есть для этого процесса ответственный орган, "и далее этот ответственный орган, кстати, в консультациях с европейской стороной, должен решать, что делать дальше".

"Со своей стороны мы поднимем этот вопрос еще раз с "Газпромом". Возможно, "Газпром" передумал, и он в добровольном порядке согласится привести контракт в соответствие с украинским энергетическим законодательством", – выразил надежду Витренко.

При этом он добавил, что за прошедшие с принятия арбитражем решения дни Украина заработала уже $2,5 млн – по $0,5 млн в день за каждый день, когда "Газпром" не выплачивает Украине деньги согласно решению Стокгольмского арбитража.

На данный момент весь объем газа, который Украина ожидала закупать у России – 18 млн "кубов" в сутки, – замещен газом из Европы, рассказал топ-менеджер украинской компании.

"Это были экстренные закупки газа в Европе. Кроме того, когда мы покупаем (газ – Ред.) в Европе – обычно цена выше... Соответственно, мы покупали газ по более высокой цене, чем по контракту с "Газпромом" – на 34%. Соответствующую сумму компенсации мы выставим Газпрому, о чем мы его уже предупредили", – напомнил Витренко.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли, несмотря на "газовую войну" России и Украины. В компании отметили, что Киев предотвратил искусственный кризис, который пыталась осуществить РФ.

В свою очередь в Минэнерго РФ сделали заявление по транзиту газа в Европу через Украину, признав, что транзит газа через Украину надежен.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.