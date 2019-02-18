"Газпром" фактически скупает европейские компании – Климкин

Глава МИД Украины обсудил российский газопровод с министром экономики Германии

Фото: nord-stream.com

"Газпром" фактически скупает европейские компании – Климкин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1a3/36b/5c41a336b1b66.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1a3/36b/5c41a336b1b66.jpg 2019-02-18T13:01:30+02:00 Экономика Глава МИД Украины обсудил российский газопровод с министром экономики Германии

Если Кремль не сможет получать почти 30 млрд евро, которые сейчас получает за газ, идущий транзитом через Украину, то он начнет "другую логику вмешательства". При этом финансирование газопровода "Северный поток – 2" уже дает поводы для беспокойства. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает "Укринформ".

"Полтора часа мы говорили с министром экономики Германии. Есть решение о том, чтобы европейские правила применялись бы относительно "Северного потока". "Нам нужно сейчас понимать, как это будет делаться, достаточно ли этого для того, чтобы "Газпром" не мог манипулировать нашими партнерами в смысле поставок", – заявил министр.

"Говорили и о том, что то, что делает сейчас "Газпром" – он фактически скупает европейские компании, поскольку те условия, на которых они финансируют "Северный поток", не являются типичными для такого вида проектов", – добавил Климкин.

Климкин также отметил, что в ходе разговора он объяснил своим собеседникам, что они должны учитывать вопрос безопасности.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин отмечал, что 55-я международная Мюнхенская конференция по безопасности началась с обсуждения российского газопровода "Северный поток – 2".

Сообщалось также, что противников строительства газопровода в Европе много: "жертвами" "Северного потока-2" будет не только Украина, но и Польша, Словакия, некоторые другие страны ЕС, на энергетических планах которых газопровод ставит крест.

Ранее в США заявили, что странам Евросоюза следует отказаться от участия в проекте "Северный поток – 2", поскольку он может значительно усилить давление России на ЕС, а, значит, представляет угрозу не только Европе, но и всему Западу.

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