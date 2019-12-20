"Газпром" готов заплатить Украине 3 млрд долларов: СМИ узнали подробности газовых переговоров

Выплата по решению Стокгольмского арбитража может состояться не деньгами и даже не газом, говорят источники

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Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы положить конец судебным разбирательствам. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой источники, близкие к переговорам.

"Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" около 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня (20 декабря. – Ред.) в Минске", – подтвердили источники российских СМИ.

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Впрочем, как рассказали участники газовых переговоров "Украинским новостям", это вовсе не означает, что "Газпром" просто заплатит "Нафтогазу Украины". По информации источников агентства, компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему "Газпром" просто не будет препятствовать.

При этом источники объяснили, что российская сторона не будет напрямую возвращать деньги, чтобы не признавать проигрыш. "Таким образом, не отказываясь от своей позиции по отношению к решению арбитража, "Газпром" хочет сохранить лицо", – отметил собеседник агентства.

Напомним, сегодня, 20 декабря, переговоры по транзиту газа между РФ и Украиной продолжаются в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия принимает участие в онлайн-режиме. 19 декабря вечером представители Украины, Евросоюза и России в Берлине подготовили проект соглашения, который в ближайшее время будет доработан.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже тогда допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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