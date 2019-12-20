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"Газпром" готов заплатить Украине 3 млрд долларов: СМИ узнали подробности газовых переговоров

20 декабря, 12:46

Выплата по решению Стокгольмского арбитража может состояться не деньгами и даже не газом, говорят источники

/ Фото: Сегодня

Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы положить конец судебным разбирательствам. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой источники, близкие к переговорам.

"Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" около 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня (20 декабря. – Ред.) в Минске", – подтвердили источники российских СМИ.

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Впрочем, как рассказали участники газовых переговоров "Украинским новостям", это вовсе не означает, что "Газпром" просто заплатит "Нафтогазу Украины". По информации источников агентства, компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему "Газпром" просто не будет препятствовать.

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При этом источники объяснили, что российская сторона не будет напрямую возвращать деньги, чтобы не признавать проигрыш. "Таким образом, не отказываясь от своей позиции по отношению к решению арбитража, "Газпром" хочет сохранить лицо", – отметил собеседник агентства.

Напомним, сегодня, 20 декабря, переговоры по транзиту газа между РФ и Украиной продолжаются в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия принимает участие в онлайн-режиме. 19 декабря вечером представители Украины, Евросоюза и России в Берлине подготовили проект соглашения, который в ближайшее время будет доработан.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже тогда допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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газ Россия Газпром Украина Нафтогаз Украины газовые переговоры транзит газа Стокгольмский арбитраж

Источники: Сегодня , ТАСС

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