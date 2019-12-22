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"Газпром" хочет заплатить фиксированную цену за транзит газа

22 декабря, 02:26

Козак напомнил, что украинский регулятор НКРЭКУ до конца года установит ставку транзита в соответствии с законодательством Украины

/ Фото: Getty Images

Российский "Газпром" выдвинул к НАК "Нафтогаз Украины" требование по размеру оплаты услуг по организации транзита газа. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как напомнил Козак, украинский регулятор НКРЭКУ до конца года установит ставку транзита в соответствии с законодательством Украины, которое сегодня соответствуют требованиям европейского законодательства.

"Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема "Нафтогаза". Мы "Нафтогазу" сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько – я не хочу открывать коммерческую тайну, прежде всего, "Нафтогаза Украины", – сказал он.

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Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что протокол между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет. Оржель сообщил, что есть понимание о том, что тариф на транзит газа со временем будет расти. При этом он не назвал ставки транзита, которая будет действовать с 1 января 2020 года.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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