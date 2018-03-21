"Газпром" из-за долгов пойдет судиться с Украиной в международный арбитраж

Сегодня, 16:43

Российская компания не согласна со штрафом украинского Антимонопольного комитета, согласно которому "Газпром" должен Украине более 6 млрд долларов

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

Российский "Газпром" готовит иск в международный арбитраж в связи со штрафом Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на сумму 172 млрд гривен ($6,6 млрд по текущему курсу). Об этом заявили в пресс-службе компании.

"Газпром" не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 года", – говорится в сообщении российской компании.

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Напомним, "Газпром" проиграл апелляцию о штрафе АМКУ на 171 млрд гривенКиевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн, наложенный на российский "Газпром".

Кроме того, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинцам 2,56 млрд долларов.

Всего же "Газпром" задолжал Украине согласно различным судебных приговорам 8,5 млрд долларов.
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Источник:

Интерфакс

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