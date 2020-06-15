"Газпром" компенсирует польской компании деньги: названы сроки

В Польше, где планировали арестовать активы "Газпрома", получат от российской стороны 1,5 млрд долларов переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража. Об этом рассказали в польской компании PGNiG, которой и должны выплатить деньги до 1 июля текущего года.

В PGNiG сообщили, что подписали с "Газпром экспорт" дополнение к договору на поставку газа по газопроводу Ямал-Европа от 1996 года. В электронном виде документ был подписан 5 июня, а на бумаге — 15 июня.

Компаниями был согласован срок оплаты до 1 июля 2020 года. Как отмечают в PGNiG, в дальнейшем цена по контракту также может пересматриваться на сновании запроса покупателя, поданного в 2017 году.

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Арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорта" польская PGNiG инициировала в 2015 году. Компания требовала пересмотреть цену на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд кубометров в год.

Напомним, что в конце марта этого года в PGNiG заявили, что Стокгольмский арбитраж подтвердил, что цена на газ по ямальскому контракту была нерыночной.

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Сайт "Сегодня" писал о том, что в Польше, где в ближайшее время планируют отказаться от потребления российского газа, начинают строительство газопровода Baltic Pipe.

Также сайт "Сегодня" сообщал о том, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.

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