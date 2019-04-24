Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

"Газпром" любит язык шантажа: в Украине озвучили приговор российским "потокам"

Сегодня, 18:09

В "Нафтогазе" считают, что "Северный поток – 2" только усиливает позиции российской компании

Сварка трубы газопровода "Северный поток - 2". Фото: nord-stream2.com
Сварка трубы газопровода "Северный поток - 2". Фото: nord-stream2.com.

Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины является более конкурентным, чем по строящимся газопроводам РФ, если все будут работать в одинаковых условиях по европейским законам.

Об этом 24 апреля написала пресс-служба компании "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook.

"Поэтому честная конкуренция – приговор для российских обходных маршрутов. "Северный поток – 2" не имеет экономического смысла, только усиливает позиции "Газпрома" на европейском рынке, предоставляет Кремлю дополнительные рычаги в решении своих политических вопросов в Европе", – сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что российская компания "любит язык шантажа и легко может создать дефицит газа", поэтому европейские потребители становятся заложниками одного поставщика.

"А это уже вопрос национальной безопасности", – заключили в компании.

Напомним, 4 апреля Европарламент одобрил поправки в Газовую директиву, а 15 апреля их окончательно утвердил Совет ЕС. Все технические процедуры Евросоюз намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку измененный документ должен вступить в силу до запуска "Северного потока - 2".

Издание Politico со ссылкой на письмо, которое гендиректор Nord Stream 2 Матиас Варниг написал президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, сообщило, что оператор газопровода "Северный поток – 2" угрожает подать в суд на Евросоюз, если нормы обновленной Газовой директивы ЕС распространят на строящуюся российскую "трубу".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, Газпром, Нафтогаз, газопровод, Нафтогаз Украины, Северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость " "Газпром" любит язык шантажа: в Украине озвучили приговор российским "потокам"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кандидат на пост главы Еврокомиссии захотел остановить "Северный поток – 2"

Вчера, 10:19

Вебер рассказал о причинах такого решения

Экс-посол США обвинил Меркель в грязной сделке, а Гройсман оценил медреформу: ТОП-5 цитат

20 апреля, 12:04

Правительство Гройсмана отчиталось о реформах за три года работы

"Россия не собирается сдаваться – мы вступаем в новый этап борьбы": интервью с Джеймсом Шерром

19 апреля, 15:23

Проблема "Северного потока-2" должна быть решена самой Германией, которая очень разделена, а также между Германией и другими ее партнерами в ЕС, в том числе и Еврокомиссией

Оператор "Северного потока – 2" начал открыто критиковать Данию – СМИ

19 апреля, 12:53

Дания попросила компанию рассмотреть возможность третьего маршрута газопровода

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Обильное питье: печальные последствия

О чем говорил Зеленский на первой пресс-конференции после победы

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Пышный бюст: Как бегать с большой грудью?

Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

"Себя обманывать глупо. Я приняла решение, и в спорт не вернусь"

Как желатин спасает наши суставы

Стильные и в то же время строгие луки от украинского дизайнера

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Сегодня, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине