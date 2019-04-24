"Газпром" любит язык шантажа: в Украине озвучили приговор российским "потокам"

В "Нафтогазе" считают, что "Северный поток – 2" только усиливает позиции российской компании

Сварка трубы газопровода "Северный поток - 2". Фото: nord-stream2.com.

Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины является более конкурентным, чем по строящимся газопроводам РФ, если все будут работать в одинаковых условиях по европейским законам.

Об этом 24 апреля написала пресс-служба компании "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook.

"Поэтому честная конкуренция – приговор для российских обходных маршрутов. "Северный поток – 2" не имеет экономического смысла, только усиливает позиции "Газпрома" на европейском рынке, предоставляет Кремлю дополнительные рычаги в решении своих политических вопросов в Европе", – сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что российская компания "любит язык шантажа и легко может создать дефицит газа", поэтому европейские потребители становятся заложниками одного поставщика.

"А это уже вопрос национальной безопасности", – заключили в компании.

Напомним, 4 апреля Европарламент одобрил поправки в Газовую директиву, а 15 апреля их окончательно утвердил Совет ЕС. Все технические процедуры Евросоюз намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку измененный документ должен вступить в силу до запуска "Северного потока - 2".

Издание Politico со ссылкой на письмо, которое гендиректор Nord Stream 2 Матиас Варниг написал президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, сообщило, что оператор газопровода "Северный поток – 2" угрожает подать в суд на Евросоюз, если нормы обновленной Газовой директивы ЕС распространят на строящуюся российскую "трубу".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

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