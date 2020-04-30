"Газпром" может воспользоваться украинскими хранилищами газа: на каких условиях

Уникальная украинская ГТС может хранить ресурсы во время перегрева рынков

Украина может предложить российскому "Газпрому" подписать договор на хранение газа в украинских хранилищах на общих основаниях. Такое предположение высказал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью РБК.

Топ-менеджер рассказал, что в 2019 году европейские компании уже закачали для хранения в украинские подземные хранилища (ПХГ) более 2,4 млрд куб. м газа.

"Я думаю, в этом году будет доступно для закачки 10 млрд куб. м газа из 31 млрд куб. м суммарной мощности. "Газпром" тоже может хранить газ в украинских ПХГ. Нужно просто подписать стандартный договор хранения, а тарифы у нас устанавливает независимый регулятор, и они единые для всех заказчиков (около 10 долларов за цикл хранения 1 тыс. куб. м газа)", – сказал Макогон.

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Глава госкомпании отметил, что украинские хранилища предоставляют услуги за гораздо меньшую плату, чем европейские – в Украине хранить газ в 3-5 раз дешевле. А российский "Газпром" сейчас не использует в полной мере предусмотренные контрактом объемы транзита газа, что позволяет закачать ресурс в хранилища.

"Ситуация может усугубиться к осени, когда могут быть полностью заполнены европейские хранилища. Тогда "Газпрому" нужно будет еще более значительно снижать транзит, но при этом оплачивать его в полном объеме. Поэтому временное хранение в Украине могло бы стать взаимовыгодным решением. Мы открыты к переговорам", – предложил Макогон.

В тренде В Украине разрешили работу рынков во время карантина

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина может заработать на хранении газа. В частности, европейские компании могут разместить ресурс в украинских подземных хранилищах, которые заполнены лишь на половину мощности.

"Нафтогаз" позволил трейдерам пользоваться услугой "таможенный склад", которая предусматривает хранение ресурса в течение 1095 дней без обложения таможенными платежами.

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После чего оператор ГТС Словакии ввел скидку на транспортировку газадля хранения в украинских подземных хранилищах, что повысит их привлекательность для европейских трейдеров.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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