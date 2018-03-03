"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"

Сегодня, 13:24

По иску российской компании Стокгольмском арбитраж рассмотрит новое дело

&quot;Газпром&quot; подол иск. Фото: gazprom.ru
"Газпром" подол иск. Фото: gazprom.ru

"Газпром" заявил о начале обещанной днем ранее процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", – заявил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По итогам рассмотрения спора, российский монополист должен выплатить Украине 2,56 млрд долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. И вернул предоплату.

Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Также в "Газпроме" заявили, что намерены расторгнуть "газовые" контракты с "Нафтогазом".

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта, из-за которой стране теперь не хватает 18 млн кубов газа. У президента и в Кабмине прошел ряд экстренных совещаний. Пока что были предприняты такие основные шаги:

Несмотря на действия России, Украина смогла обеспечить бесперебойный транзит газа в Европу.

О том, чем может закончится новый спор Украины и России читайте в материале "Сегодня" Демарш "Газпрома": как Россия перекрыла Украине газ и что будет дальше.
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