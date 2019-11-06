"Газпром" назвал условия для нового транзитного контракта с "Нафтогазом"

Алексей Миллер (второй справа). Фото: gazprom.ru

"Газпром" намерен решить "комплекс принципиально важных вопросов" до заключения нового транзитного контракта с "Нафтогазом Украины". Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер на встрече с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба "Газпрома".

По словам Миллера, первый вопрос – урегулирование судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", то есть взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств по контрактам на поставку и транзит газа, а также восстановление баланса коммерческих интересов сторон.

"Речь также идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины и восстановлении нарушенных имущественных прав компании в стране", – сказано в сообщении.

Второй вопрос, который необходимо решить, – "готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок".

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Российская сторона заявила, что в рамках имплементации положений Третьего энергетического пакета ЕС в национальное законодательство Украине необходимо, в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора.

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"Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, "Газпром" готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом зачета 2,1 млрд долларов, которые "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

На днях "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против российского "Газпрома". В то же время "Нафтогаз" готов снизить сумму иска до 2 млрд долларов в случае сохранения прокачки российского газа через украинскую газотранспортную систему. На данный момент общая сумма иска превышает 12 млрд долларов.

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