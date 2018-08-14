"Газпром" оспорил решение польских антимонопольщиков по "Северному потоку – 2"

"Газпром" направил антимонопольному регулятору Польши UOKiK ходатайство о прекращении процедуры антимонопольного расследования против участников проекта строительства газопровода "Северный поток – 2".

"15 июня 2018 года ПАО "Газпром" направило в адрес UOKiK возражения на позицию польского антимонопольного органа и ходатайствовало о прекращении процедуры антимонопольного расследования", – отмечается в отчете "Газпрома".

Антимонопольное расследование против "Газпрома" в Польше было возбуждено 30 апреля. Польское управление предъявляет обвинения шести компаниям в финансировании "Северного потока – 2" без разрешения. Это – российский "Газпром", французская Engie, немецкая Uniper, австрийская OMV, англо-голландская Shell и немецкая Wintershall.

По мнению польского управления, некоторые участники сделки "могут пытаться обойти отсутствие согласия на создание компании, финансирующей строительство газопровода".

Как информирует UOKiK, за нарушение запрета на создание общей компании грозит наказание до 10% от оборота, а в случае, если оно все же состоялось и восстановление конкуренции на рынке невозможно, глава UOKiK может постановить продать все или часть активов предпринимателя, акции и даже распустить компанию, утверждает управление.

Также ранее в Польше выступили против "Северного потока – 2", ссылаясь на плохой опыт работы с "Газпромом".