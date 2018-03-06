"Газпром" оспорил решение Стокгольмского арбитража

Российский монополист пока подал одну апелляцию, вторая ожидается в скором времени

Российский "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" о контракте на поставку газа. Об этом заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

Он отметил, что по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Эти апелляции не будут относиться к расторжению контрактов на транзит и поставку газа – "Газпром" таким образом оспаривает уже вынесенные судебные решения.

Что обжаловал "Газпром"?

Российская компания подала апелляцию на решение Стогольмского арбитража от 22 декабря – касательно контракта на поставки российского газа в Украину. Тогда "Нафтогаз" уверенно заявил, что выиграл спор против "Газпрома" по ключевым вопросам:

Украине не пришлось платить "Газпрому" 56 млрд долларов за газ, поставленный за 2009 – 2017 годы

"Нафтогаз" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса

благодаря пересмотру контрактной цены Украина сэкономила $1,8 млрд на приобретенном в 2014-2015 годах газе.

Впрочем, "Газпром" до этого тоже был уверен в своей победе и видел "радужные моменты" – Украина должна была заплатить $2 млрд, а контракт 2009 года остался действующим до 2019 года.

Но ситуация изменилась - срывом поставок газа Россия нарушила требование суда о том, что Украина в 2018-2019 годах обязана закупать у "Газпрома" минимум 5 млрд куб. м газа в год. Кроме того, "Газпром" захотел расторгнуть контракт, а это решение признает его действующим до 2019 года.

Что с расторжением контрактов?

Медведев напомнил, что уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа было направлено "Нафтогазу". Ранее в "Газпроме" говорили, что рссмотрением этого вопроса Стокгольмский арбитраж должен заняться отдельно. Дело в том, что контракты от 2009 года не предусматривают процедуры одностороннего расторжения.

"Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", – заявил Медведев.