"Газпром" оспорил решение Стокгольмского арбитража
Российский монополист пока подал одну апелляцию, вторая ожидается в скором времени
Российский "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" о контракте на поставку газа. Об этом заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.
Он отметил, что по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.
Эти апелляции не будут относиться к расторжению контрактов на транзит и поставку газа – "Газпром" таким образом оспаривает уже вынесенные судебные решения.
Что обжаловал "Газпром"?
Российская компания подала апелляцию на решение Стогольмского арбитража от 22 декабря – касательно контракта на поставки российского газа в Украину. Тогда "Нафтогаз" уверенно заявил, что выиграл спор против "Газпрома" по ключевым вопросам:
- Украине не пришлось платить "Газпрому" 56 млрд долларов за газ, поставленный за 2009 – 2017 годы
- "Нафтогаз" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса
- благодаря пересмотру контрактной цены Украина сэкономила $1,8 млрд на приобретенном в 2014-2015 годах газе.
Впрочем, "Газпром" до этого тоже был уверен в своей победе и видел "радужные моменты" – Украина должна была заплатить $2 млрд, а контракт 2009 года остался действующим до 2019 года.
Но ситуация изменилась - срывом поставок газа Россия нарушила требование суда о том, что Украина в 2018-2019 годах обязана закупать у "Газпрома" минимум 5 млрд куб. м газа в год. Кроме того, "Газпром" захотел расторгнуть контракт, а это решение признает его действующим до 2019 года.
Что с расторжением контрактов?
Медведев напомнил, что уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа было направлено "Нафтогазу". Ранее в "Газпроме" говорили, что рссмотрением этого вопроса Стокгольмский арбитраж должен заняться отдельно. Дело в том, что контракты от 2009 года не предусматривают процедуры одностороннего расторжения.
"Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", – заявил Медведев.
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