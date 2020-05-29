"Газпром" отказался снижать цену на газ для Беларуси

Россия не намерена обсуждать вопрос об условиях поставок газа в Беларусь, которая ищет альтернативных поставщиков энергоресурсов, в 2021 году до погашения долга за текущие поставки. Такое заявление сделал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, сообщили российские СМИ.

Соответствующее письмо было направлено министру энергетики Беларуси.

По словам Миллера, общая сумма задолженности Беларуси за поставки российского газа на сегодня составляет 165,57 млн долларов.

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Минск неоднократно инициировал снижение цены на газ для Беларуси, которая упала на спотовых рынках в Европе до исторического минимума.

В мае президент Беларуси Александр Лукашенко вновь обратил внимание правительства на необходимость снижения цены поставляемого в республику российского газа, заявив, что Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?" – заявил Лукашенко.

Позже министерство энергетики Беларуси предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики в 2020 году, в том числе покупать часть российского газа на бирже.

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Минск ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. Годовой контракт на поставку газа был заключен 14 февраля 2020 года.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета назвал цену экономически обоснованной, поскольку та формируется на основе рыночной конъюнктуры с учетом затрат и инвестиций поставщиков. Также он отказался говорить об общих тарифах на транзит и поставки газа, объяснив, что в объединении недостаточный уровень интеграции.

Ранее "Газпром" дважды отказывал соседним странам в пересмотре контрактов на поставку газа в сторону уменьшения, после чего те обращались в Стокгольмский арбитраж и выигрывали дело. Украине суд присудил компенсацию в размере 5 млрд долларов, из которых почти 3 млрд долларов отдали деньгами. Польша может получить 1,5 млрд долларов компенсации.

Украина не покупает российский газ с 2015 года, а Польша намерена отказаться от него в 2022 году. С мая стоимость газа в Украине примерно в полтора раза ниже, чем в Беларуси.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как падение цен на газ ударило по российскому "Газпрому" и чем сложившаяся ситуация выгодна Украине:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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