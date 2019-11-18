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"Газпром" озвучил Украине официальное предложение по транзиту газа

18 ноября, 14:46

Фото: gazprom.ru

Фото: gazprom.ru

Российский "Газпром" сегодня, 18 ноября, направил в адрес "Нафтогаза Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта на транзит газа или заключении нового – сроком на год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ в 2020 году.

При этом условием для продления или заключения контракта является "отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств".

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Кроме того, среди условий:

В тренде
В Украине подорожал евро и упал доллар
  • отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за нарушение экономической конкуренции;
  • отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Кроме того, "Газпром" "ждет позицию украинской стороны" относительно "готовности напрямую закупать российский газ" с 2020 года.

"Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу", – отметили в "Газпроме".

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газ Газпром транзит газа

Источник: Интерфакс-Украина

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