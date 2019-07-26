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"Газпром" принял решение о транзите газа через Украину: СМИ раскрыли план

26 июля, 10:50

Российская сторона готова заключить договор, но есть нюансы

Фото: AFP

Российский "Газпром" готовится заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу, чтобы выиграть время для завершения строительства газопроводов в обход украинской ГТС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

"Украина хочет заключить долгосрочную 10-летнюю сделку. Для нас это не выгодно, однолетняя сделка была бы лучше, чтобы мы набрались сил и запустили все эти "потоки" ("Северный поток – 2", "Турецкий поток". – Ред.)", – сказал один из источников.

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Источник в ЕС и два других российских источника, знакомых с мнением "Газпрома", подтвердили такую позицию России. От официальных комментариев "Газпром" и Минэнерго России отказались.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь, украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


При этом посол Украины в Германии Андрей Мельник подсчитал, что потери для государственного бюджета Украины превысят 3 млрд долларов в случае остановки транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.

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Тег газ, Россия, Газпром, контракт, ГТС, Украина, транзит газа, Турецкий поток, потоки, Северный поток 2

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