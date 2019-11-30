"Газпром" признался в колоссальном падении доходов

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Времена, когда прибыль российского газового монополиста "Газпром" росла семимильными шагами, давно прошли – компания отчиталась о колоссальном снижении доходов.

Согласно опубликованным 29 ноября на сайте корпорации финансовым документам, в III квартале этого года "Газпрома" заработал 1 621,6 млрд руб, что 9% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 16% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Кроме того, выручка компании от продаж за 9 месяцев года сократилась на 203,3 млрд руб (на 3%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 698,3 млрд руб.

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Отмечается, что уменьшение выручки от продаж в основном вызвано изменением реализованных объемов и средних цен.

При этом чистая прибыль акционеров "Газпрома" за III квартал этого года в сравнении с прошлым сократилась на 45% и составила 211,8 млрд рублей. Это также на 32% меньше, чем кварталом ранее.

Стоит отметить, что выручка компании падает уже второй квартал.

Напомним, что ранее в этот день в Вене прошел очередной раунд двухсторонних переговоров между украинским "Нафтогазом" и российским "Газопромом", на которых обсуждались технические вопросы, связанные с условиями транзита российского газа в Европу с 2020 года.

Мы также писали, что ранее Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа в Украину.

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