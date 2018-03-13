"Газпром" проиграл апелляцию о штрафе АМКУ на 171 млрд гривен

Сегодня, 22:17

"Газпром" должен заплатить штраф

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн, наложенный на российский "Газпром". Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Своим постановлением КАХС отказал ПАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений постановление местного суда относительно механизма исполнения судебного решения", – говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2016 года АМКУ принял решение наложить на российский "Газпром" штраф в 85,9 млрд гривен, или около 3,2 млрд долларов, за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. "Газпром" прошел все судебные инстанции, однако суды оставили жалобы без рассмотрения.

Впоследствии АМКУ насчитал 100% пени на 85,9 млрд грн штрафа в сумме 85,96 млрд грн. В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с "Газпрома" в сумме 172 млрд грн. Процесс принудительного взыскания начался в мае 2017 года.

Недавно Верховный суд Украины отказался принимать к производству многомиллиардный иск "Газпрома", в котором российский монополист хотел обжаловать решение нижестоящего суда о наложении штрафа в размере 85,966 млрд грн.
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"Сегодня"

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