"Газпром" смирился: "Нафтогаз" больше не получает счета за газ для боевиков "ЛДНР"

Российский "Газпром" прекратил выставлять счета НАК "Нафтогаз Украины" за поставки газа в оккупированные районы Донбасса. Такую информацию 27 февраля подтвердил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в кулуарах Uкrainian Energy Forum-2018.

Как сообщалось, ранее появилась информация о том, что "Газпром" признал поставки газа боевикам на Донбасс безоплатными. Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала.

Ранее стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса. Такое решение принял Стокгольмский арбитраж, рассматривая газовый спор по контракту 2009 года на поставки газа.

Напомним, "Нафтогаз" заявил, что выиграл в Стокгольмском арбитраже спор против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем ключевым вопросам. "Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа.

В частности, суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери-или-плати" на сумму 56 млрд долларов за 2009 – 2017 годы. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз – в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа. Кроме того, суд понизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 года на 27,4% – до 352 долларов за тысячу кубометров.

При этом "Газпром" также уверен в своей победе в суде, так как согласно решению арбитража, Украина должна заплатить 2 млрд долларов, а контракт 2009 года остается действующим до 2019 года. В свою очередь, в "Нафтогазе" отметили, что благодаря пересмотру контрактной цены Украина сэкономила 1,8 млрд долларов на приобретенном в 2014-2015 годах газе.