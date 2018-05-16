"Газпром" смирился, что Украина не будет платить за поставки газа боевикам
Российский монополист поставляет на оккупированные территории объемы газа, которые не фиксируются никем, кроме самого "Газпрома"
Российский "Газпром" прекратил выставлять НАК "Нафтогаз Украины" счета за поставку газа в оккупированные РФ районы Донбасса, но продолжает "списывать" на это произвольные суммы – об этом заявили в пресс-службе "Нафтогаза".
"Газпром" перестал присылать нам счета за поставку газа на неконтролируемые территории, но объемы поставок газа увеличил и отображает их в своей отчетности. На поставки газа на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей можно списать любые деньги. С российской стороны поставку контролирует только сам "Газпром", с украинской – никто", – рассказали в пресс-службе компании.
Как отмечают в Нафтогазе", некоторые коллеги до сих пор заблуждаются, считая, что "Газпром" руководствуется только бизнес-логикой.
"Очень любим послушать немецких коллег, которые рассказывают, что "Газпром" – это коммерческая компания. Коммерческая, но с политнагрузкой", – резюмировали в компании.
Отметим, 15 мая "Газпром" обнародовал отчетность, в которой указано, что в первом квартале 2018 года компания поставила в оккупированные районы Донбасса 1,242 млрд куб. м газа против 1,109 млрд куб. м в аналогичном периоде 2017 года.
Ранее стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса. Такое решение принял Стокгольмский арбитраж, рассматривая газовый спор по контракту 2009 года на поставки газа.
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