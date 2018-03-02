"Газпром" сорвал импорт газа в Украину за 15 минут до начала поставок

"Нафтогаз" получил отказ российского "Газпрома" за 15 минут до запланированного начала поставок. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.

"Вчера (1 марта – Ред.) за 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил нам, что "передумал", а также снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам. Цель – осуществить мечту о том, что "Украина замерзла" или о том, что "Украина – ненадежный транзитер и отбирает газ". Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого" – отметили в "Нафтогазе".

В компании отметили, что Украине нужно "продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода".

"У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью", – посоветовали в "Нафтогазе", отметив, что это позволит снизить потребность в газе на 8-9%.

При этом "Нафтогаз" подчеркнул, что газа в подземных хранилищах достаточно, но ПХГ имеют технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток.

"Наши "подземки" сейчас работают на максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, мы закрываем остальные потребности импортом газа из Европы, где также непривычные холода. ... Сегодняшний день – самый критический", – подчеркнули в компании.

Напомним, 1 марта, российский "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что еще не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта. В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража.

Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.

Как известно, Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году. Согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту о закупках газа, в 2018 и 2019 году Украина все же обязана закупать газ у "Газпрома". Речь идет об импорте минимум 4 млрд кубометров голубого топлива в год.

Впрочем, как отмечал Коболев, это решение не навредит Украине, ведь суд установил выгодные цены на российский газ. Так, решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 20-50 долларов за тысячу куб. м по сравнению со старой формульной ценой.