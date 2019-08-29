"Газпром" заплатил суду в деле по спору с "Нафтогазом"

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Российский "Газпром" в 2019 году внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса обеспечительные платежи в общем размере 345 млн долларов в рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза Украины".

Как сообщается в отчете "Газпрома", в июне 2018 года в адрес "Газпрома" поступил судебный приказ Высокого суда правосудия Англии и Уэльса от 18 июня 2018 года о наложении ареста на активы "Газпром" на территории Великобритании, принятый по запросу "Нафтогаза" во исполнение арбитражного решения.

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При этом сентябре 2018 года Высокий суд правосудия Англии и Уэльса отменил приказ от 18 июня 2018 года об аресте активов "Газпрома". Условием отмены приказа стало принятое "Газпромом" обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года.

"15 марта 2019 года английский суд приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года до окончания производства в Апелляционном суде округа Свеа, Швеция. В рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража "Газпром" в 2019 году внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса обеспечительные платежи в общем размере 345 млн долларов", – сообщается в отчете российского концерна.

Напомним, при этом "Нафтогаз Украины" в международных судах также требует пересмотра тарифа на транзит и компенсацию от "Газпрома" в размере 11-14 млрд долларов. Окончательное решение по этому делу ожидают до конца 2021 года.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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