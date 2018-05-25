"Газпром" заплатит Украине до последней копейки – Порошенко

Сегодня, 13:23

Российская компания пока отказывается погашать долг

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

Российский "Газпром" еще не начал выплату Украине 2,56 млрд долларов, которую обязан совершить по двум решениям Стокгольмского арбитража. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. 

По словам главы государства, "Газпром" в итоге выплатит все "до последней копейки".

"Сейчас "Газпром" нам не платит, но я вас уверяю, все до последней копейки будет выплачено", – сказал Порошенко на заседании Национального инвестиционного совета.

Напомним, ранее "Газпром" зарезервировал в отчетности всю сумму долга Украине, вопреки собственным заявлениям о том, штраф выплачен не будет.

Как известно, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов.

После этого в "Газпроме" заявили, что приступают к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как теперь считают их невыгодными. Чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, потребуется судебное вмешательство. В то же время, в России отметили, что согласны сохранить транзит газа через Украину, "если "Нафтогаз" предложит выгодные условия".
газ, газпром, долг, транзит газа

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Источник:

УНИАН

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