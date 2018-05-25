"Газпром" заплатит Украине до последней копейки – Порошенко
Российская компания пока отказывается погашать долг
Российский "Газпром" еще не начал выплату Украине 2,56 млрд долларов, которую обязан совершить по двум решениям Стокгольмского арбитража. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
По словам главы государства, "Газпром" в итоге выплатит все "до последней копейки".
"Сейчас "Газпром" нам не платит, но я вас уверяю, все до последней копейки будет выплачено", – сказал Порошенко на заседании Национального инвестиционного совета.
Напомним, ранее "Газпром" зарезервировал в отчетности всю сумму долга Украине, вопреки собственным заявлениям о том, штраф выплачен не будет.
Как известно, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов.
После этого в "Газпроме" заявили, что приступают к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как теперь считают их невыгодными. Чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, потребуется судебное вмешательство. В то же время, в России отметили, что согласны сохранить транзит газа через Украину, "если "Нафтогаз" предложит выгодные условия".
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