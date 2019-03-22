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"Газпром" заявил о готовности продавать Украине газ

Сегодня, 17:29

Российская компания также не против продолжить транзит через Украину, но исключительно на своих условиях

Фото: AFP
"Газпром" заявил о готовности продавать Украине газ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/61d/690/5c461d690a5a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/61d/690/5c461d690a5a2.jpg Экономика Российская компания также не против продолжить транзит через Украину, но исключительно на своих условиях

Российский "Газпром" заявил о готовности провести переговоры по заключению контракта на прямые поставки газа в Украину. Об этом 22 марта заявил глава компании Алексей Миллер.

Он считает, что цена на газ по новому контракту для Украины будет ниже нынешнего уровня цен. Впрочем, Миллер добавил, что пока рано говорить о конкретной цене. Как известно, Украина не покупает российский газ напрямую с ноября 2015 года, то есть четвертый отопительный сезон кряду. Украинская сторона при прекращении закупок отмечала, что российский газ стал слишком дорогим. Кроме того, в документе было прописано требование "бери-или-плати", согласно которому Украина была вынуждена покупать больше газа, чем необходимо.

Кроме того, Миллер заявил и о готовности продлить контракт на транзит газа через Украину, действие которого истекает в 2020 году. Изменять условия этого контракта российская компания не хочет, в то время, как Киеву необходимо провести разделение газотранспортной системы.  Из-за этого контракт с "Газпромом" должна будет заключать уже другая компания. 

21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин тогда заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор со всеми пунктами, которые не устраивают Украину.

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в феврале, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ". 

Видео: Нафтогаз Украины / Facebook

При этом, как ранее сообщали в "Нафтогазе", Россия уже начала уведомлять европейских партнеров о прекращении транзита через Украину после запуска "Северного потока – 2". Как считает глава "Нафтогаза" Андрей Коболев с 2020 года российский "Газпром"с высоким шансом реализует свои угрозы прекратить транзит газа через территорию Украины и попробует повторить ситуацию 2009 года.

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Тег газ, Газпром, контракт, Украина, газовые переговоры, транзит газа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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