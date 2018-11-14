"Газпром" заявляет об увеличении поставок газа на оккупированный Донбасс

Сегодня, 22:40

С учетом ранее обнародованных данных, в третьем квартале этого года поставки российской газовой монополии на НКТ составили 0,222 млрд куб. м

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

ПАО "Газпром" (РФ) в январе-сентябре 2018 года поставил на не подконтрольные Украине территории (НКТ) Донецкой и Луганской областей 1,756 млрд куб. м газа, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года (1,575 млрд куб. м) и на 26,9% больше, чем за девять месяцев 2016 года (1,384 млрд куб. м), сообщается в отчетности российской компании.

С учетом ранее обнародованных данных, в третьем квартале этого года поставки российской газовой монополии на НКТ составили 0,222 млрд куб. м.

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Ранее стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса. Такое решение принял Стокгольмский арбитраж, рассматривая газовый спор по контракту 2009 года на поставки газа.

Напомним, ранее "Нафтогаз" заявил, что выиграл в Стокгольмском арбитраже спор против "Газпрома" по контракту на поставку газа  по всем ключевым вопросам. "Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа.

В частности, суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери-или-плати" на сумму 56 млрд долларов за 2009 – 2017 годы. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз – в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа. Кроме того, суд  понизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 года на 27,4% – до 352 долларов за тысячу кубометров.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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