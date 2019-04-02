"Газпром" назначил нового ответственного за работу с Украиной

Бурмистрова сменила Медведева и параллельно возглавляет все экспортное направление деятельности "Газпрома"

Фото: Getty Images

"Газпром" назначил нового ответственного за работу с Украиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/101/fd5/5c4101fd55e99.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/101/fd5/5c4101fd55e99.jpg 2019-04-02T11:18:00+03:00 Экономика Бурмистрова сменила Медведева и параллельно возглавляет все экспортное направление деятельности "Газпрома"

Российский "Газпром" назначил новых членов правления, ответственных, в частности, за отношения компании с Украиной и "Нафтогазом".

Так, заместительницей председателя правления "Газпрома", ответственной за вопросы внешнеэкономической деятельности и "ближнего зарубежья" назначили Елену Бурмистрову. На этом посту она сменила Александра Медведева, уволенного в конце февраля 2019 года.

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Бурмистрова параллельно возглавляет все экспортное направление деятельности "Газпрома", эту должность она не потеряет. Медведев в свое время также совмещал эти позиции. Но в отличие от него Бурмистровой теперь доверен весь экспорт, включая поставки в ближнее зарубежье.

Напомним, в феврале стало известно об увольнении председателей правления "Газпрома" Александра Медведева и Валерия Голубева, которые выступали свидетелями в Стокгольмском арбитраже против Украины.

Стокгольмский арбитраж присудил украинскому "Нафтогазу" победу в разбирательстве с "Газпромом", обязав российскую компанию выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

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