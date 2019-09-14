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"Газпрому" ограничили доступ к газопроводу OPAL

14 сентября, 12:41

Суд ЕС по иску Польши запретил "Газпрому" полностью использовать мощности газопровода OPAL

/ Фото: Getty Images

Компания OPAL Gastransport в субботу ввела ограничения для "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода, прокачка по магистрали сокращается. Об этом свидетельствуют данные компании, которая является оператором OPAL.

К 09.00 (10.00 по Киевскому времени) поставки газа через пункт в Грайфсвальде сократились до 32,76 млн КВт/ч с примерно 44 млн КВт/ч днем ранее. В то же время выросли поставки газа из "Северного потока" через другой газопровод – NEL ("Нел").

Новости "Сегодня" писали, что 10 сентября суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".

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Глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Возняк заявил, что решение суда должно увеличить транзит газа по Украине, который по итогам 2018 года составил 86,8 млрд куб. м, почти на 12,5 млрд куб. м в год.

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В "Нафтогазе" назвали решение суда приятным сюрпризом для Украины.

Между тем контракт, который Украина заключила с Россией на транзит газа, был подписан в 2009 году и истекает в 2019-м. Вопрос транзита с 2020-го будет обсуждаться 19 сентября. Но украинская сторона уже отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита:

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Газпром газопровод OPAL

Источник: ТАСС

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