Где пенсионеры богаче: названы области с самыми высокими выплатами

Сегодня, 09:39

Хуже всего платят старикам в Тернопольской и Закарпатской областях 

Где пенсионеры богаче: названы области с самыми высокими выплатами

Самые высокие пенсии в Украине получают жители столицы – г. Киев. Об этом свидетельствуют данные отчета Пенсионного фонда (ПФ) о работе в 2017 году.

Так, пенсионеры в Киеве в среднем по состоянию на начало 2018 года получали 3 332,38 грн.

Второе место среди регионов с самыми высокими пенсиями заняла Донецкая область. Здесь средняя пенсия оказалась ненамного ниже, чем в столице -  3 268,03 грн.

Третье место – у Луганской области, где средняя пенсия составила уже заметно меньше -  2 985,89 грн.

pf_otchetГрафик: ПФ

Самая низкая средняя пенсия зафиксирована в Тернопольской области – 1 930,55 грн. Также пенсии ниже 2 тысяч гривен в среднем получают жители Закарпатской области. В Черновицкой области пенсионерам в среднем платят 2 004,93 грн.

Как сообщалось, каждый третий украинец получает пенсию, при этом большинство – "минималку". Пенсии выше 10 тысяч грн получают только 19 тысяч пожилых людей. А более 20 тысяч грн выплачивают только 800 украинцам. Самый богатый пенсионер – военный летчик и Герой Украины – ежемесячно получает 58 тысяч грн.

В 2018 году правительство намерено продолжить реформирование пенсионной системы. Так, некоторые изменения вступили в силу с 1 января 2018 года, другие будут внедряться на протяжении года. Сайт "Сегодня" ранее рассказал о главных изменениях для пенсионеров в 2018 году.
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Источник:

"Сегодня"

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