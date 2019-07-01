Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Где продают самый дорогой и дешевый алкоголь в Украине: названы цены

1 июля, 12:37

Эксперт назвал ТОП регионов по стоимости вина, водки и пива

Фото: Сегодня

Самая дорога корзина алкогольных напитков в Украине, куда входит по 0,5 л водки и пива, а также 0,75 л столового вина, по итогам мая 2019 года зафиксирована в Ровенской области – ее стоимость составляет 182,4 грн.

Об этом 1 июля написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, в пятерку самых дорогих регионов по стоимости этой корзины, кроме Ровенской, вошли Черновицкая (180,7 грн), Киев (179,3 грн), Житомирская (178,9 грн) и Закарпатская (176,7 грн) области.

Эксперт также назвал ТОП-5 регионов по самой дешевой корзине алкогольных напитков:

  • Львовская область – 165,9 грн;
  • Полтавская и Херсонская области – по 168,2 грн;
  • Одесская область – 169,6 грн;
  • Сумская область – 170,3 грн.

"Самая дорога водка – на Волыни по цене 93,9 грн за поллитровую бутылку. А самая дешевая – в Полтавской области – 89,6 грн. Разница в цене между этими регионами составляет 4,3 грн. Больше всех за вино платят в Ровенской области, где бутылка сухого обходится в 73,6 грн, а самые экономные здесь – львовяне, для которых оно всего 60,5 грн. Разница в цене достигает 13,1 грн", – написал Дорошенко.

Он также добавил, что самое дороге пиво продают в Черкасской области – в среднем по 18 грн, а самое дешевое – в Херсонской (14,6 грн).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине могут повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки. С соответствующим предложением выступило Министерство экономического развития и торговли.

За десять лет цена спиртного в стране увеличилась на треть в долларовом эквиваленте. Но украинцы, несмотря на подорожание, продолжают оставаться среди лидеров в потреблении алкогольных напитков

В инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель-2019 говорится, что цены на алкоголь будут повышаться каждый год до 2021-го на 6-9%. На данный момент темпы роста составляют 9,9%.

Британские ученые создали уникальный алкоголь, от которого утром вы не будете чувствовать себя плохо. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег алкоголь, водка, пиво, вино, Дорошенко

Вы сейчас просматриваете новость " Где продают самый дорогой и дешевый алкоголь в Украине: названы цены". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Застрявшая в лифте итальянка выжила благодаря алкоголю

Сегодня, 10:41

У пострадавшей не было с собой никаких средств связи, сообщают СМИ

Испанцы во время жары охлаждаются вином

Вчера, 09:16

В Испании – это одна из самых популярных и необычных сиест

На сколько в Украине подорожал хлеб: эксперт сравнил цены

27 июня, 16:54

Алексей Дорошенко подвел итоги мая и первых пяти месяцев 2019 года

В Украине растут цены на овощи: названы рекордсмены

27 июня, 14:29

Как выросли цены в мае и с начала 2019 года, сообщил Алексей Дорошенко

Как Зинченко заткнул Леоненко в эфире «Великого футбола»

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Агрессия России: Зеленский приказал ВСУ жестко реагировать

Как отучить мозг от чрезмерной тревоги

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит

К Земле несется опасный астероид

Кравчук о начальнике департамента СБУ Радецком

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

11 лучших игроков «Динамо» в XXI веке

"Ты был лучиком света": Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь