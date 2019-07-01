Где продают самый дорогой и дешевый алкоголь в Украине: названы цены

Эксперт назвал ТОП регионов по стоимости вина, водки и пива

Фото: Сегодня

Самая дорога корзина алкогольных напитков в Украине, куда входит по 0,5 л водки и пива, а также 0,75 л столового вина, по итогам мая 2019 года зафиксирована в Ровенской области – ее стоимость составляет 182,4 грн.

Об этом 1 июля написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, в пятерку самых дорогих регионов по стоимости этой корзины, кроме Ровенской, вошли Черновицкая (180,7 грн), Киев (179,3 грн), Житомирская (178,9 грн) и Закарпатская (176,7 грн) области.

Эксперт также назвал ТОП-5 регионов по самой дешевой корзине алкогольных напитков:

Львовская область – 165,9 грн;

Полтавская и Херсонская области – по 168,2 грн;

Одесская область – 169,6 грн;

Сумская область – 170,3 грн.

"Самая дорога водка – на Волыни по цене 93,9 грн за поллитровую бутылку. А самая дешевая – в Полтавской области – 89,6 грн. Разница в цене между этими регионами составляет 4,3 грн. Больше всех за вино платят в Ровенской области, где бутылка сухого обходится в 73,6 грн, а самые экономные здесь – львовяне, для которых оно всего 60,5 грн. Разница в цене достигает 13,1 грн", – написал Дорошенко.

Он также добавил, что самое дороге пиво продают в Черкасской области – в среднем по 18 грн, а самое дешевое – в Херсонской (14,6 грн).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине могут повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки. С соответствующим предложением выступило Министерство экономического развития и торговли.

За десять лет цена спиртного в стране увеличилась на треть в долларовом эквиваленте. Но украинцы, несмотря на подорожание, продолжают оставаться среди лидеров в потреблении алкогольных напитков.

В инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель-2019 говорится, что цены на алкоголь будут повышаться каждый год до 2021-го на 6-9%. На данный момент темпы роста составляют 9,9%.

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