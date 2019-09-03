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Где самый дорогой и дешевый хлеб в Украине: назван ТОП регионов

3 сентября, 20:33

Алексей Дорошенко опубликовал статистику июля 2019 года

/ Фото: Сегодня

Хлебная корзина дороже всего стоит в Киеве, а дешевле всего обходится жителям Луганской области. Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, сославшись на официальные данные за июль 2019 года.

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Он отметил, что в корзину входит по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего сорта, пшеничного хлеба из муки первого сорта и ржаного хлеба, а также полкило батона.

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Дорошенко назвал регионы, где хлебная корзина самая дорогая:

  • Киев – 109 грн;
  • Киевская область – 88 грн;
  • Житомирская область – 80 грн;
  • Закарпатская область – 79 грн;
  • Волынская и Хмельницкая области – по 78 грн.

Эксперт также перечислил ТОП-5 регионов Украины, где хлебная корзина самая дешевая:

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  • Луганская область – 67 грн;
  • Николаевская, Одесская и Харьковская области – по 68 грн;
  • Днепропетровская область – 70 грн.

Дорошенко указал самые дорогие и дешевые регионы по каждому из продуктов в хлебной корзине:

  1. пшеничный хлеб из муки высшего сорта (кг): самый дорогой регион – Киев (44,6 грн), самый дешевый – Луганская область (18,3 грн);
  2. пшеничный хлеб из муки первого сорта (кг): самый дорогой регион – Киев (23,7 грн), самый дешевый – Одесская область (14,7 грн);
  3. ржаной хлеб (кг): самый дорогой регион – Киев (23,7 грн), самый дешевый – Сумская область (16,7 грн);
  4. батон (0,5 кг): самый дорогой регион – Львов (16 грн), самый дешевый – Черкассы (12,4 грн).

Новости "Сегодня" писали, что хлеб, мука и макароны будут расти в цене до конца осени. Такой прогноз озвучили в Экономическом дискуссионном клубе.

Мы также узнали, какой самый полезный и популярный хлеб среди украинцев. Подробнее – в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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