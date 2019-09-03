Где самый дорогой и дешевый хлеб в Украине: назван ТОП регионов

/ Фото: Сегодня

Хлебная корзина дороже всего стоит в Киеве, а дешевле всего обходится жителям Луганской области. Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, сославшись на официальные данные за июль 2019 года.

Смотрите также – Семья украинцев на неделю отказалась от хлеба: результаты эксперимента

Он отметил, что в корзину входит по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего сорта, пшеничного хлеба из муки первого сорта и ржаного хлеба, а также полкило батона.

Реклама

Дорошенко назвал регионы, где хлебная корзина самая дорогая:

Киев – 109 грн;

Киевская область – 88 грн;

Житомирская область – 80 грн;

Закарпатская область – 79 грн;

Волынская и Хмельницкая области – по 78 грн.

Эксперт также перечислил ТОП-5 регионов Украины, где хлебная корзина самая дешевая:

В тренде Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн

Луганская область – 67 грн;

Николаевская, Одесская и Харьковская области – по 68 грн;

Днепропетровская область – 70 грн.

Дорошенко указал самые дорогие и дешевые регионы по каждому из продуктов в хлебной корзине:

пшеничный хлеб из муки высшего сорта (кг): самый дорогой регион – Киев (44,6 грн), самый дешевый – Луганская область (18,3 грн); пшеничный хлеб из муки первого сорта (кг): самый дорогой регион – Киев (23,7 грн), самый дешевый – Одесская область (14,7 грн); ржаной хлеб (кг): самый дорогой регион – Киев (23,7 грн), самый дешевый – Сумская область (16,7 грн); батон (0,5 кг): самый дорогой регион – Львов (16 грн), самый дешевый – Черкассы (12,4 грн).

Новости "Сегодня" писали, что хлеб, мука и макароны будут расти в цене до конца осени. Такой прогноз озвучили в Экономическом дискуссионном клубе.

Мы также узнали, какой самый полезный и популярный хлеб среди украинцев. Подробнее – в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама