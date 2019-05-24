Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Где украинская "молочка" дорожала быстрее всего: назван ТОП регионов

24 мая, 12:57

Аналитики изучили цены с января по апрель 2019 года

Фото: Pixabay

С января по апрель 2019 года больше всего молочные продукты подорожали в Полтавской области, а меньше всего – в Закарпатской. Об этом 24 мая написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в продуктовый набор, который изучили аналитики, вошло по килограмму творога и сметаны, литр молока и 200 г сливочного масла.

В ТОП-5 регионов с наибольшим подорожанием молочной корзины вошли:

  • Полтавская область: декабрь 2018 – 219,9 грн, апрель 2019 – 235,8 грн (+7,2%);
  • Черновицкая область: стоимость выросла с 209,8 грн до 224,5 грн (+7%);
  • Львовская область: стоимость увеличилась с 206,1 грн до 218,8 грн (+6,2%);
  • Луганская область: продукты из корзины подорожали с 222,2 грн до 234,6 грн (+5,6%);
  • Житомирская область: стоимость выросла с 197,6 грн до 208,5 грн (+5,5%).

При этом, по словам Дорошенко, самая дорогая молочная корзина – в Херсонской области (241,6 грн), а самая дешевая – в Сумской области (206,5 грн).

"За первые четыре месяца 2019 года в среднем по стране молочная корзина подорожала на 3,4% (с 217,1 грн в декабре 2018 года до 224,5 грн в апреле 2019 года). За этот период инфляция на потребительском рынке с начала года составила 3,4%, а базовая инфляция 2,1%", – отметил он.

Ранее Дорошенко сообщил, что рост стоимости молочных продуктов с марта 2015 года по март 2019-го опередил инфляцию.

В свою очередь директор Департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницкий рассказал, что в Украине за 2018 год обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег молоко, творог, сметана, молочка, молочная отрасль, сливочное масло, Алексей Дорошенко, Дорошенко

Вы сейчас просматриваете новость " Где украинская "молочка" дорожала быстрее всего: назван ТОП регионов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как подорожала "молочка" в Украине за четыре года: эксперты изучили цены

11 мая, 13:39

Аналитики показали динамику цен с 2015 по 2019-й годы

В Украине сократилось производство молока: обнародованы итоги

15 апреля, 17:40

В целом производство молока на предприятиях увеличилось, а у населения – сократилось

В Украине подорожала "молочка": как изменились цены

25 марта, 13:56

За год стоимость молочной корзины выросла на 12%

Украина сохранила экспорт "молочки", но сократила выручку

20 марта, 16:22

В денежном эквиваленте экспорт молочных продуктов упал почти на четверть

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Венесуэльская модель обнародовала переписку с Роналду

Суд не сможет остановить выборы после указа о роспуске Рады

40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?

Ученые зарегистрировали загадочные толчки во льдах Антарктиды

Пугачева повела проигравших на "Голосе" детей в ресторан

9 типов автомобилистов, которые всех раздражают (и нас тоже)

Средний чек бизнеса мастера по маникюру: опыт

Ушёл из жизни близкий друг Кими Райкконена

Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом

Досить ховатись від багатства!

Ликвидация склада очков Ray Ban в городе

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Обильное питье: печальные последствия

Может ли Савченко претендовать на пост министра обороны

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь