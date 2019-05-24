Где украинская "молочка" дорожала быстрее всего: назван ТОП регионов

Аналитики изучили цены с января по апрель 2019 года

Фото: Pixabay

С января по апрель 2019 года больше всего молочные продукты подорожали в Полтавской области, а меньше всего – в Закарпатской. Об этом 24 мая написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в продуктовый набор, который изучили аналитики, вошло по килограмму творога и сметаны, литр молока и 200 г сливочного масла.

В ТОП-5 регионов с наибольшим подорожанием молочной корзины вошли:

Полтавская область: декабрь 2018 – 219,9 грн, апрель 2019 – 235,8 грн (+7,2%);

Черновицкая область: стоимость выросла с 209,8 грн до 224,5 грн (+7%);

Львовская область: стоимость увеличилась с 206,1 грн до 218,8 грн (+6,2%);

Луганская область: продукты из корзины подорожали с 222,2 грн до 234,6 грн (+5,6%);

Житомирская область: стоимость выросла с 197,6 грн до 208,5 грн (+5,5%).

При этом, по словам Дорошенко, самая дорогая молочная корзина – в Херсонской области (241,6 грн), а самая дешевая – в Сумской области (206,5 грн).

"За первые четыре месяца 2019 года в среднем по стране молочная корзина подорожала на 3,4% (с 217,1 грн в декабре 2018 года до 224,5 грн в апреле 2019 года). За этот период инфляция на потребительском рынке с начала года составила 3,4%, а базовая инфляция 2,1%", – отметил он.

Ранее Дорошенко сообщил, что рост стоимости молочных продуктов с марта 2015 года по март 2019-го опередил инфляцию.

В свою очередь директор Департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницкий рассказал, что в Украине за 2018 год обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции:

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