Где украинское: почему польское молоко дешевле, чем отечественное

На полках украинских магазинов растет количество импортных продуктов. Даже картошку начали закупать в Беларуси, а молоко от украинской коровы стоит дороже, чем польское! То же самое с сырами – между собой конкурируют не отечественные сыровары, а французские с итальянскими. В 2019 году Украина ввезла рекордные за последние пять лет 20 тысяч тонн сыров и почти три тысячи тонн молока. Все популярнее становится китайский чеснок и македонская капуста. Новости "Сегодня" разбирались, куда пропали украинские продукты.

Импортировать молоко из Европы Украина начала, в первую очередь, из-за цены. Хотя по качеству наше молоко не уступает европейским аналогам. В столичном супермаркете на полках теснятся бутылки молока – украинского за 28 гривен и польского за 26 гривен. Более того, при низкой цене у польского жирность выше. Казалось бы, импортный продукт, обложенный украинскими налогами, с заложенными в цену транспортными расходами и выгодой торговых сетей должен был стоить дороже отечественного аналога. Но украинцы все чаще покупают импортное, потому что выгоднее.

"Одно рабочее место возле коровы создает 13 рабочих мест в смежных отраслях. То есть это самый трудоемкий сектор экономики", – констатирует замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства (2019 год) Инна Метелева.

"Произошло частичное уменьшение производства промышленного молока. Уменьшение 1%. То есть производительность растет", – отмечает при этом замминистра экономики Тарас Высоцкий.

"Аграрии, конечно, жалуются, что у них низкая рентабельность. Но за 19 лет, в соответствии с данными ассоциации производителей молока, их рентабельность выше 40% получается", – добавляет председатель наблюдательного совета группы компаний-производителей молочной продукции Сергей Вовченко.

Впрочем, заявления о рентабельности производства молока не клеится с показателями статистики. По официальным данным, из года в год аграрии производят все меньше молока, несмотря на заявленную высокую рентабельность.

Причина снижения производства кроется в уменьшении количества дойных коров, объясняют в Минэкономики.

"По итогам 2019 года оно уменьшилось. Вместе с тем, уменьшилось на примерно 10%, если мы говорим о промышленном производстве, а в целом – 5%", – говорит Высоцкий.

Однако оптимистические нотки в словах заместителя профильного министра звучат неубедительно, приходится снова обращаться к статистике. Если посмотреть на динамику численности поголовья за последние пять лет, то каждую шестую корову в Украине просто пустили на мясо.

Оказывается, животноводство в Украине просто стало невыгодным. А меньше коров – меньше и молока, которое можно пустить на переработку.

"Не буду называть имя холдинга, но это большой холдинг. Как только они покупали то или иное аграрное предприятие, первое, что они делали, – ликвидировали полностью животноводство. Как нерентабельную часть бизнеса. И развивали только растениеводство. <...> Само сырье, молоко, мы начали завозить для переработки на украинских заводах, и завозим из той же Польши", – рассказывает обозреватель аграрного рынка Лариса Гук.

Нехватка сырья приводит и к росту его стоимости и, как следствие, цены на конечную продукцию. Но так происходит далеко не везде.

"Если сравнить с той же Польшей, то количество поголовья имеет тенденцию к сокращению, но объемы производства молока как сырья – растут", – отмечает Гук.

"В Евросоюзе, и в Польше в частности, до 30% стоимости молока производителю компенсирует государство. Понятно, что сырье – дешевле", – добавляет председатель наблюдательного совета группы компаний-производителей молочной продукции Сергей Вовченко.

Кроме того, в ЕС налог на добавленную стоимость для молочных продуктов намного меньше, чем в Украине.

"У нас НДС для всех – что для молока, для хлеба, для металла – 20%. Все должны заплатить НДС. В Евросоюзе на молочную продукцию НДС – 7%", – говорит Вовченко.

Кроме этих системных проблем, еще одной сложностью стало заметное укрепление гривни осенью 2019 года. Из-за этого в выигрыше оказались импортеры, а вот продавать украинскую продукцию за границу стало невыгодно.

"С ревальвацией гривни стоимость молока в валюте существенно возросла. То есть то, что стоило в гривне при неизменной цене, стало стоить больше, и заинтересованность иностранных производителей возросла. То есть из-за ревальвации импортная продукция стала более конкурентной", – объясняет замминистра развития экономики Тарас Высоцкий.

Вся эта цепочка факторов приводит к тому, что из экспортоориентированной молочная отрасль Украины начала превращаться в зависимую от импорта.

"Экспорт молочной продукции сократился фактически по всем позициям. И второй существенный момент – это то, что опять же абсолютно все позиции импорта молочной продукции выросли на 65% в прошлом году", – говорит Лариса Гук.

Только за 10 месяцев 2019 года в Украину ввезли молока и сливок на 85% больше, чем годом ранее. А за пять лет импорт вырос в шесть раз.

"Сейчас это приведет к адаптации внутренних цен, их рост уже остановился. Они частично будут снижаться, что будет стимулировать увеличение эффективности", – уверен Высоцкий.

По его словам, произойдет перепрофилирование продаж молока с экспорта на внутренний рынок.

Впрочем, производители молочных продуктов не разделяют оптимизма чиновников. Они рассчитывают на поддержку государства и разработку действий для защиты украинского продукта – хотя бы как в Евросоюзе.

"У нас нет хотя бы каких-то намеков на то, что будет развиваться животноводство как таковое, молочное скотоводство. Почему? Потому что это просто невыгодно. С теми пертурбациями, которые есть на рынке земли – никто не знает, завтра его откроют или не откроют", – говорит Лариса Гук.

При этом замминистра развития экономики Инна Метелева считает, что сельское население продолжит производить молоко – при условии определенной финансовой поддержки от государства. А потому украинское молоко будет. Другой вопрос – какого качества.

Ранее эксперты прокомментировали новостям "Сегодня" сокращение в Украине поголовья крупного рогатого скота, включая коров, а также овец и коз. Подробнее читайте в материале: "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".

Сообщалось также, что объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%, и это негативно влияет на рентабельность производства молока.

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