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Где в Украине платят самые высокие и низкие зарплаты: ТОП областей

Сегодня, 10:06

По сравнению с прошлым декабрем оклады украинцев упали, но за год все равно заметно выросли

Фото: Сегодня
Где в Украине платят самые высокие и низкие зарплаты: ТОП областей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/db5/18a/5c3db518a9ca7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/db5/18a/5c3db518a9ca7.jpg Экономика По сравнению с прошлым декабрем оклады украинцев упали, но за год все равно заметно выросли

В январе 2019 года самые высокие зарплаты в Украине зафиксированы в Киеве, а также Донецкой и Днепропетровская областях. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. 

При этом только в Киеве и Донецкой области средняя зарплата превысила 10 тысяч гривен. .

ТОП-3 регионов с самыми высокими зарплатами:

  1. г. Киев – 13 721 гривня;
  2. Донецкая область – 10 045 гривен;
  3. Днепропетровская область – 9 645 гривен.

Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Черновицкой, Херсонской и Черниговской областях. В первой из них уровень оплаты труда в среднем не дотянул даже до семи тысяч гривен.

ТОП-3 регионов с самыми низкими зарплатами:

  1. Черновицкая область - 6 958 гривен;
  2. Херсонская область - 7139 гривен;
  3. Черниговская область – 7 184 гривен.

Напомним, в целом по Украине средняя зарплата в январе составила 9223 гривен. По сравнению с январем 2018 года этот показатель вырос на 19,6%. Впрочем, в декабре-2018 средняя зарплата составляла 10 573 грн. Таким образом, за месяц зарплата уменьшилась на 13,6%. Большую роль в этом играет сезонный фактор, т.к. традиционно в декабре многие украинцы получают доплаты.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10 500 грн:

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Тег зарплата, зарплаты, средняя зарплата

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