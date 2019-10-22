Гречка в зоне риска: как изменились цены в Украине и чего ждать дальше

В Киевской области дорогие хлеб и мясо, на Волыни – лекарства, мясо выгоднее всего покупать в Тернопольской области, а яйца – в Житомирской

/ Фото: Сергей Ус, Pixabay

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С началом осени в Украине пошли в рост цены на большинство товаров и услуг, сообщает Госслужба статистики. "Сегодня" проанализировали, как изменились цены за месяц и за год (сентябрь к сентябрю), выяснили, в каком регионе сейчас самые высокие и самые низкие цены на наиболее важные товары и услуги. А также мы узнали, что будет в этом году с их стоимостью.

Цены вверх, цены вниз

Из 53-х позиций, стоимость которых ежемесячно мониторят специалисты Госстатистики, в сентябре подешевели, по сравнению с августом, менее десятка: это овощи борщнабора, кроме картофеля, куриные яйца, рис и топливо. Все остальное хоть ненамного, но подорожало.

В наш перечень, как и ранее, вошли 12 видов товаров и услуг: от продуктов и лекарств до аренды жилья.

Как видно из инфографики, по продуктам больше всего повысились за год цены на хлеб (+20%) и гречневую крупу (+19%). Меньше всего подорожал сахар (+2,5%) и свинина (+4%). А вот куриные яйца ныне стоят почти на четверть дешевле, чем в сентябре 2018 года.

По промтоварам больше всего подорожали сигареты (+22%), причина – повышение акцизного сбора. На 12-17% поднялась цена лекарств. А топливо порадовало: бензин А-95 сейчас на 3% дешевле, чем год назад.

Где что дешевле

По словам экспертов, традиционно траты на жизнь меньше в тех областях, где заработки ниже. Поэтому среди недорогих регионов лидирует Тернопольская область, там, в частности, не только самые дешевые хлеб и мясо, но и молоко, и овощи, и бакалея стоят меньше, чем в других областях. В Черниговской области самый дешевый бензин, в Запорожской – сигареты.

Впереди по расходам на жизнь столичный регион, как Киев, так и область: здесь мясо и хлеб не только дороже, чем на Тернопольщине, но и цены на аренду жилья в 1,5-2 раза выше, чем в других областях. Но есть исключения: например, на Волыни и Житомирщине, где зарплаты небольшие, продают самые дорогие лекарства, в Ивано-Франковской области – самое дорогое топливо, в Луганской – сливочное масло.

Интересно, что разброс цен по отдельным товарам отличается в разы. Самая большая разница по ценам на хлеб: в Киевской области он на 56% дороже, чем в Тернопольской. А самая маленькая – на сигареты: на Донбассе курево дороже, чем в Запорожской области всего на 3%. Среди услуг вне конкуренции разница по стоимости аренды жилья: в Киеве снять однокомнатную квартиру стоит почти вчетверо дороже, чем в прифронтовой Луганской области.

Почему цены разные

Специалисты говорят, что стоимость товаров в том или ином регионе зависит от двух главных факторов: место производства и наличие конкуренции.

"Очевидно, что хлебом в каждом регионе обеспечивают местные предприятия, это та продукция, которую нет смысла везти издалека, поэтому и цены на него устанавливают, исходя из себестоимости и покупательной способности населения", – разъяснил нам директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

То же, по его словам, касается молока, молокопродуктов и овощей в большинстве областей. Но в промышленных регионах, прежде всего на востоке страны, где население живет в основном в городах, эти продукты стоят дороже, чем в аграрных регионах, потому что часть товаров – привозные, а значит больше затраты на логистику.

Похожая ситуация с лекарствами, которые производятся далеко не везде. По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цена того или иного препарата определяется логистикой и спросом и не зависит от покупательной способности населения: кому нужно лекарство, тот купит его за любые деньги.

"Еще один фактор – конкуренция. Например, в Киеве много аптек, поэтому "задирать" цены на лекарства не получится, покупатель купит там, где дешевле. А в глубинке все наоборот", – говорит Пендзин.

Прогнозы

В этом году оба эксперта прогнозируют дальнейший плавный рост цен на хлеб и крупы и стабилизацию цен на мясо и молокопродукты.

"Больше всего подорожает гречка, потому что ее мало засеяли, всего 40% от прошлогодних площадей, поэтому к январю можем увидеть цену и по 30 грн/кг, – объяснил Пендзин. – А вот на молоко и мясо цены уже сравнялись с европейскими, поэтому подорожать могут не более чем на уровень инфляции, иначе в Украину пойдет импортная продукция".

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