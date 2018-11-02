Гендиректор "Укрпочты" рассказал, как сократить расходы на доставку пенсий до нуля

Смилянский убежден, что принятие Верховной Радой законопроекта №6601 может решить вопрос о тарифе на доставку пенсий

ПАО "Укрпочта", которая оценивает убытки от услуги доставки пенсий в миллиард гривен, сможет сократить расходы Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет, если Верховная Рада примет законопроект о предоставлении разрешения компании заниматься финансовыми услугами.

Об этом заявил генеральный директор компании Игорь Смилянский на пресс-конференции в Киеве 1 ноября, сообщает Укринформ.

"Мы не просим субсидий. Был вопрос со стороны правительства, можем ли мы работать лучше... Мы представили конкретные предложения, что нужно сделать, чтобы Укрпочта работала лучше и финансовые результаты были лучше. Прежде всего, это законопроект №6601, который бы дал Укрпочте право предоставлять финансовые услуги", – сказал он.

По его словам, принятие Верховной Радой законопроекта №6601 может решить вопрос о тарифе на доставку пенсий.

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"В этом случае мы готовы сократить расходы Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет", – заявил Смилянский.

Также Смилянский просит предоставить возможность "Укрпочте" работать с частными почтовыми операторами, продавать имущество, которое не нужно компании, и способствовать привлечению иностранных инвестиций посредством предоставления государственных гарантий.

Проект Закона №6601 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в отрасли почтовой связи" зарегистрирован в Верховной Раде группой народных депутатов 21 июня 2017 года.

Как сообщалось, "Укрпочта" за три квартала 2018 года увеличила чистый доход по основным направлениям деятельности на более чем 1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 27,6%. В целом показатель составил почти 4,8 млрд грн.

Ранее Смелянский заявил, что компания намерена закрыть около 7 тысяч почтовых отделений, и доставку пенсий гражданам могут прекратить.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпоштой доставки пенсий и предложил менеджменту уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.