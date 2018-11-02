Гендиректор "Укрпочты" рассказал, как сократить расходы на доставку пенсий до нуля

Сегодня, 00:42

Смилянский убежден, что принятие Верховной Радой законопроекта №6601 может решить вопрос о тарифе на доставку пенсий

Фото: cfts.org.ua
Фото: cfts.org.ua

ПАО "Укрпочта", которая оценивает убытки от услуги доставки пенсий в миллиард гривен,  сможет сократить расходы Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет, если Верховная Рада примет законопроект о предоставлении разрешения компании заниматься финансовыми услугами.

Об этом заявил генеральный директор компании Игорь Смилянский на пресс-конференции в Киеве 1 ноября, сообщает Укринформ.

"Мы не просим субсидий. Был вопрос со стороны правительства, можем ли мы работать лучше... Мы представили конкретные предложения, что нужно сделать, чтобы Укрпочта работала лучше и финансовые результаты были лучше. Прежде всего, это законопроект №6601, который бы дал Укрпочте право предоставлять финансовые услуги", – сказал он. 

По его словам, принятие Верховной Радой законопроекта №6601 может решить вопрос о тарифе на доставку пенсий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"В этом случае мы готовы сократить расходы Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет", – заявил Смилянский.

Также Смилянский просит предоставить возможность "Укрпочте" работать с частными почтовыми операторами, продавать имущество, которое не нужно компании, и способствовать привлечению иностранных инвестиций посредством предоставления государственных гарантий.

Проект Закона №6601 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в отрасли почтовой связи" зарегистрирован в Верховной Раде группой народных депутатов 21 июня 2017 года.

Как сообщалось, "Укрпочта" за три квартала 2018 года увеличила чистый доход по основным направлениям деятельности на более чем 1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 27,6%. В целом показатель составил почти 4,8 млрд грн. 

Ранее Смелянский заявил, что компания намерена закрыть около 7 тысяч почтовых отделений, и доставку пенсий гражданам могут прекратить.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпоштой доставки пенсий и предложил менеджменту уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.
Верховная Рада, законопроект, пенсии, расходы, Укрпочта, доставка, гендиректор, Смилянский

Вы сейчас просматриваете новость "Гендиректор "Укрпочты" рассказал, как сократить расходы на доставку пенсий до нуля". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: из открытых источников

"Укрпочта" резко увеличила доходы

31 Октября, 22:04

В компании уточнили, что более 83% от фонда заработной платы составляют расходы на производственный персонал

Экономика

Гройсман пообещал не допустить прекращения "Укрпочтой" доставки пенсий

26 Октября, 21:25

По словам премьера, украинская почта должна работать для украинских граждан
Загрузка...

Экономика

"Укрпочта" прекращает доставку пенсий украинцам: названа дата

26 Октября, 14:46

Оператор почтовой связи собирается закрыть до семи тысяч отделений

Бизнес

Фото: facebook.com/nova.poshta.official

"Новая почта" повысила тарифы: названы новые цены

25 Октября, 12:40

В компании объяснили решение поднять стоимость доставки междугородних отправлений

Бизнес

Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

"Укрпочта" начала предоставлять таможенно-брокерские услуги

11 Октября, 23:05

Новая услуга брокерской деятельности ориентирована в основном на экспортеров 

Экономика

Фото: из открытых источников

"Укрпочта" оценивает убытки от услуги доставки пенсий в миллиард гривен

20 Сентября, 02:01

Заседание рабочей группы длилось три часа
Загрузка...