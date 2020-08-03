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Генеральным директором ДТЭК ВИЭ назначен Марис Куницкиc

3 августа, 16:00

Инна Бабур Инна Бабур

Марис Куницкис имеет большой опыт работы в энергетике в европейских компаниях

Генеральным директором ДТЭК ВИЭ стал Марис Куницкис, ранее возглавлявший ДТЭК Киевские электросети. Его ключевыми задачами на должности станут обеспечение операционной и финансовой эффективности компании и реализация стратегии бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК ВИЭ.

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"Это честь для меня – возглавить ДТЭК ВИЭ и продолжить трансформацию энергетического сектора Украины в соответствии с мировыми трендами по декарбонизации и цифровизации. Моя задача – укрепить позиции компании в качестве ведущего игрока рынка возобновляемой энергетики Украины и обеспечить ее финансовую стабильность", – прокомментировал Марис Куницкис.

Генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис

Генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис

В сообщении компании говорится, что Марис Куницкис сменит на позиции Филиппа Лекебуша, который продолжит работу в ДТЭК. На новой должности он будет заниматься эффективным и безопасным применении технологий внутри компании.

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"В рамках одной из моих задач на новой позиции я также продолжу поддерживать ДТЭК ВИЭ в развитии бизнеса", – отметил Филипп Лекебуш.

Марис Куницкис имеет большой опыт работы в энергетике в европейских компаниях. До прихода в ДТЭК он являлся членом правления и операционным директором Latvenergo (Латвия), а также заместителем члена совета директоров Союза электроэнергетики EURELECTRIC, вице-президентом и членом правления Латвийской ассоциации энергетиков и энергетических конструкций. К команде ДТЭК он присоединился в 2018 году на позиции директора по развитию ДТЭК Сети. Позже стал руководителем ДТЭК Киевские электросети.

ДТЭК ВИЭ – операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики. В структуру компании входят три солнечные и три ветровые электростанции совокупной мощностью 1 ГВт. Инвестиции в их строительство составили 1,2 млрд евро. Прогнозируемый отпуск электроэнергии ДТЭК ВИЭ в 2020 году – 2,5 млрд кВт∙ч зеленой электроэнергии. Этого достаточно для того, чтобы обеспечивать электричеством 1,3 млн домохозяйств в течение года. Ожидается, что сокращение выбросов СО2 в атмосферу благодаря генерации электроэнергии ДТЭК ВИЭ составит 2,6 млн тонн в 2020 году.

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ДТЭК ВИЭ ВИЭ Марис Куницкис
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