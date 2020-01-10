Генпрокурору Рябошапке больше чем вдвое повысили зарплату: названа сумма

Другие работники Офиса генпрокурора тоже получили повышение окладов

/ Фото: president.gov.ua

После того, как генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка анонсировал повышение зарплат в обновленном Офисе генпрокурора, Кабинет министров поднял должностные оклады работников офиса. Речь об этом идет в постановлении правительства № 1155 от 11 декабря 2019 года.

В частности, зарплату самого генпрокурора повысили более чем 2,5 раза. Таким образом, зарплата генпрокурора выросла с 37 тысяч гривен до 93 648 гривен.

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Должностной оклад первого заместителя генпрокурора повышен с 34 тысяч гривен до 89 326 гривен, а заместителя генпрокурора – с 32 тысяч гривен до 86 445 гривен. Прокурор Генпрокуратуры будет получать 28 815 гривен, а руководитель областной прокуратуры – 38 038 гривен.

Ранее Рябошапка заявлял, что зарплаты прокуроров Офиса генпрокурора вырастут на 50-70%, но их штатная численность уменьшится.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в сентябре-2019 Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. Теперь ведомство называется Офисом генпрокурора, а для назначения на должность генпрокурора обязательно нужно иметь юридическое образование:

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