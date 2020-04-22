Германия даст Украине деньги на строительство жилья для беженцев с Донбасса

Кабмин подписал соглашение с правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц". Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно договору 25,5 млн евро предусмотрено направить на реализацию проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц". Как известно, в жилье нуждаются миллионы украинских граждан, которые оставили свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.

Уполномоченным подписать соглашение со стороны Украины определен вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"Мы стараемся делать все, чтобы в бюджете Украины были предусмотрены средства на поддержку наших граждан, которые вынуждены были покинуть свои дома в Донецкой и Луганской областях, в Крыму из-за действий РФ. Несмотря на карантинные сокращения бюджетных расходов по другим министерствам, по результатам секвестра нам было сохранено 20 млн грн для софинансирования на приобретение жилья для ВПЛ и 20 млн грн на компенсацию за разрушенное из-за вооруженной агрессии Российской Федерации жилье", – отметил Резников.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что российская Госдума окончательно упростила получение российского гражданства для украинцев, а сегодня разрешила жителям оккупированных территорий Донбасса получать российские паспорта бесплатно.

Министерство иностранных дел Украины призвало Россию как государство-оккупанта обеспечить защиту жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий Украины в условиях пандемии COVID-19. Поскольку Россия как государство-оккупант несет ответственность за происходящее на временно оккупированных ею территориях.

Ранее новости "Сегодня" писали, как пандемия коронавируса влияет на переговоры по Донбассу:

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