США наносят ответный удар: что нужно знать о "Северном потоке-2"

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

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Соединенные Штаты в борьбе с российскими газопроводами, идущими в обход Украины, перешли от слов к делу. Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Для вступления в силу документ, который предполагает защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами. должен подписать президент США Дональд Трамп. Он также запрещает продажу Турции истребителей F-35 из-за приобретения Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

Напомним, 30 октября стало известно, что последнее препятствие для строительства российско-немецкого газопровода в обход Украины пало: датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку этого газопровода в обход Украины по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. По оценке агентства, этот маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам. В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже проложено более 2100 километров газопровода в обход Украины.

Что собой представляет этот проект и что измениться после того, как "Северный поток – 2" будет достроен – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Почему Америка против

"Северный поток-2"— строящийся магистральный газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Запустить его в эксплуатацию изначально планировалось 1 января 2020 года, когда заканчивается действие 10-летнего контракта на транзит газа из России через Украину. "Северный поток-2" предназначен для транзита газа из РФ в Западную Европу в обход Восточной, в частности – в обход существующей украинской газотранспортной системы (ГТС).

Любопытно, что строительство началось несмотря на угрозу санкций со стороны США и даже без окончательного согласования проекта со всеми странами-участниками. Так, что в течение последних двух лет Дания не давала добро на строительство "Северного потока – 2", что вызывало сомнения в запуске "трубы" в запланированные сроки – до 2020 года. Первое разрешение на строительство проекта "Северный поток-2" выдала Германия в конце января 2018 года, следом – Финляндия, в чьих территориальных водах 5 сентября 2008 года первые трубы легли на дно Балтийского моря.

Одно из крупнейших в мире трубоукладочных судов Solitaire и группа вспомогательных кораблей работали круглосуточно и без выходных. 12-метровые трубы весом 24 т каждая сваривались на борту судна, после чего газопровод опускался на морское дно.

Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнерами по проекту выступили компании "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

Помимо России и Германии, в строительстве нового газопровода заинтересованы Нидерланды, Великобритания, Австрия, Франция, Чехия, Финляндия, Швейцария, Мальта, Словакия и Норвегия. Противники проекта – Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Венгрия, до поры до времени Дания, США и, конечно же, Украина, которая наравне с Польшей останется без транзитных платежей за поставку российского газа в Европу, когда "Северный поток-2" будет построен.

Италия и Греция на всех заседаниях Совета Евросоюза выдерживали стабильный нейтралитет по этому вопросу.

Резко негативная позиция США объясняется не столько экономическими мотивами, сколько политическими. (Напомним, что Америка также поставляет в Европу газ.) По мнению Госдепартамента, новый газопровод поставит Европу в энергетическую зависимость от России, которая при случае легко сможет шантажировать страны-участники проекта. Больше других под ударом оказывается Украина: и в США, и в Польше считают, что с помощью "Северного потока-2" Россия получит рычаги, с помощью которых получит возможность дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

Кроме того, Госдеп настаивал на том, что трубопровод удобно использовать для сбора шпионской информации, а экологи утверждали, что "Северный поток-2" может разрушить экосистему Балтийского моря.

США не только категорически против строительства "Северного потока – 2", но еще и уверяли Украину в своей поддержке. Так, заместитель Государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон подтвердил позицию США о неприемлемости сооружения газопровода "Северный поток-2" и подчеркнул важность отношений между Украиной и США в сфере энергетической безопасности.

"Хочу выразить непреклонную поддержку Украины со стороны США и категорическое сопротивление проекту "Северный поток-2". Хочу подчеркнуть необходимость поддержки надежного транзита газа через Украину. Мы все едины в США в части поддержки Украины", – сказал Феннон 24 июля 2018 года на встрече с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Отметим, что позиция Америки осталась неизменной: когда стало известно, что Дания выдала последнее недостающее разрешение, сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз призвал Сенат поскорее одобрить законопроект, направленный против российского газопровода.

Позиция США раздражает Германию, Австрию, Нидерланды и Бельгию – четыре страны, которые получат наибольшую выгоду от строительства газопровода. Этим странам не нравится, что США могут использовать такой рычаг влияния, как введение санкций против компаний, привлеченных к строительству газопровода.

Новая газовая война?

Понимая, какие потери понесет Украина, Германия старается показать хорошую мину про плохой игре. Так, по мнению официального представителя кабмина Германии Штеффена Зайберта, Украина должна сохранить роль транзитера газа и после ввода в строй газопровода "Северный поток – 2". Об этом он заявил в среду, 30 октября журналистам в Берлине, комментируя решение Датского энергетического агентства одобрить прокладку газопровода "Северный поток – 2".

"Мы всегда говорили о том, что в контексте "Северного потока" есть политическая сторона. Транзит газа через Украину должен иметь будущее", - сказал он.

По словам Зайберта, Берлин в этом контексте поддерживает Еврокомиссию, которая вместе с Россией и Украиной участвует в трехсторонних переговорах о транзите газа.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил 31 октября, что решение Дании в пользу Москвы по строительству "Северного потока – 2" ослабляет Европу и усиливает Россию. По его словам, правительство Украины было готово к такому решению датчан.

"Это вопрос не только энергетической безопасности – это вопрос геополитический, поэтому я вам скажу откровенно, что это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства. Мы понимали, что так может произойти… Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению. Мы готовы", – сказал Зеленский.

Какие могут быть варианты дальнейшего развития события? Эксперт назвал три возможных сценария газовой войны.

По убыванию вероятности. Первый сценарий – показательное перекрытие транзита Российской Федерацией в начале января после заявления о том, что Украина ворует газ. Как это было в 2009 году. Второй вариант по вероятности – что будет техническое решение о продлении контракта 2009 года до тех пор, пока стороны не договорятся и пока не будет подписано новое соглашение. И третий сценарий – если Украина перекроет транзит, мотивируя это тем, что договориться с Россией не удалось", – перечислил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии сайту "Сегодня".

При этом он считает, что ни один из этих сценариев не является выгодным для Украины. Все варианты предполагают компромиссы, разница только в масштабах рисков и последствий. Самым плохим Рябцев считает третий сценарий – перекрытие транзита украинской стороной.

"У нас есть международные обязательства, которые обязывают нас бесперебойно поставлять российский газ европейским потребителям. Две статьи об этом есть в соглашении об ассоциации с ЕС, и в договоре о присоединении к европейскому энергетическому сообществу также записаны такие нормы", – напомнил Рябцев.

Что выигрывают Россия и Германия и что теряет Украина

Выгоды России очевидны – как политические, так и экономические. Хотя Кремль, конечно же, отрицает политическую выгоду.

"Все те деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая, скажем, и "Северный поток – 2", носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер, в них нет политической подоплеки и какого-либо двойного дна", – заявил президент РФ Владимир Путин.

Во-первых, РФ избавляется от транзитных посредников и продает газ в Европу напрямую. Во-вторых, по мнению российской стороны, существующая ГТС Украины настолько изношена, что ее капитальный ремонт потянет на сумму, немногим меньшую стоимости нового газопровода – от 6 до 9 млрд. долларов. (Напомним, что строительство "Северного потока-2" оценивается в 10 млрд. евро.) Кроме того, РФ опасается катастроф на украинской ГТС в результате боевых действий или диверсий – что звучит особенно цинично на фоне непрекращающихся обстрелов украинской территории на Донбассе и недавнего Азовского кризиса.

Что касается политических дивидендов, то, заключив выгодное партнерство с Германией, Россия фактически расколола Европу на два лагеря, выступающих "за" и "против" строительства газопровода, так что Кремль, как всегда, лукавит. Особенно резко выступила "против" польская сторона: премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил 31 ноября 2019 года в интервью Financial Times, что, страны Евросоюза, поддержавшие проект строительства, фактически оплачивают новые вооружения для российской армии.

"Как без обиняков говорят многие люди, благодаря „Северному потоку — 2" на европейские деньги Россия закупает новые вооружения. Так что меня очень разочаровывает тот факт, что подобный проект получает заметную поддержку со стороны ключевых государств — членов ЕС,"— сказал Моравецкий британской газете.

О выгодах Германии (и ее ключевого союзника в этом проекте Австрии) и говорить нечего: избавившись от стран-транзитеров, Германия будет диктовать свою ценовую политику в ЕС, притом, что для Германии стоимость газа снизится. Ради этого Германия и Австрия готовы пожертвовать Украиной и потягаться силами с Америкой.

Есть даже мнение, что Германии этот проект гораздо выгоднее, чем России. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" российский оппозиционер Илья Пономарев.

"На мой взгляд, мировое сообщество и Украина по разным причинам неверно идентифицируют бенефициара "Северного потока – 2". Существует точка зрения, что это российский проект, который нужен РФ, и что она для его реализации коррумпирует немецкие элиты. С моей точки зрения, ситуация строго обратная: этот проект нужен, прежде всего, Германии! Россия на нем ничего не зарабатывает, скорее, наоборот, теряет деньги", – уверен Пономарев.

При этом Украина после запуска нового газопровода оказывается в самом невыгодном положении. Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил экономические потери нашей страны в случае запуска в эксплуатацию газопровода в обход Украины в сумму 3 млрд долларов в год. Для сравнения: эквивалентную сумму – около 80 млрд грн, Украина ежегодно тратит на субсидии.

В проблемах из-за "Северного потока – 2" есть часть вины Украины – признал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Он указал на две критические позиции для Украины в случае запуска "Северного потока-2".

"Первая критическая позиция – это наша ГТС. "Умирает" вся инфраструктура, и тогда надо все перестраивать. Кроме того, мы теряем реальные деньги. Это колоссальные убытки", – отметил Кулеба.

Второй критические момент – потеря политического рычага.

"Поэтому в определенных политических кругах есть мнение, что в таком случае Путину будет легче воевать в Украине. Ведь у Европы будет меньше интереса вмешиваться в эту войну, и защищать нас, потому что трубы нет. Без сомнения, тут есть часть нашей вины. Нельзя жить 26 лет и думать, что все будет всегда хорошо, а потом удивляться", – сказал Кулеба.

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