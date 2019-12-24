Германия пыталась защитить "Северный поток – 2" с "помощью" Украины: подробности

Правительство Германии утверждало, что Украина и Россия договорились о транзите газа с 1 января

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Германия пыталось использовать газовые переговоры Украины и России, чтобы остановить введение санкций США против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным издания, Министерство иностранных дел Германии направило письмо представителям правительства США, в котором утверждалось, что Украина и Россия договорились о транзите газа с 1 января. Это, по мнению немецкого правительства, сделает санкции против "Северного потока-2" ненужными. На момент написания письма переговоры еще продолжались.

Письмо немецких дипломатов поступило за несколько часов до того, как президент США Дональд Трамп утвердил санкции.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

Как известно, изнурительные переговоры Украины и России о контракте на транзит газа продолжались не одну неделю. На днях "Нафтогаз Украины" и "Газпром" все же подписали протокол о намерениях. Сам контракт должны подписать в последнюю рабочую неделю декабря.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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