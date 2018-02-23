Германия разрешит России построить газопровод в обход Украины – "Нафтогаз"

Российский "Газпром" может уже в марте 2018 года получить разрешение от правительства Германии на строительство газопровода "Северный поток – 2" в обход территории Украины. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"По нашим данным, уже в марте правительство Германии планирует выдать окончательное разрешение на строительство Nord Stream-2", – сказал он.

Коболев добавил, что в связи этим нужно ускорить работу по привлечению западных партнеров в управление ГТС Украины.

К слову, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что более десятка всемирно известных компаний заинтересованы в управлении ГТС Украины. Процесс поиска партнера по совместному управлению ГТС, что предусмотрено законом о рынке природного газа и стратегией реформирования энергетического сектора, Кабмин Украины официально начал в декабре 2017 года.

Как известно, ранее компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии.

Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины. В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.