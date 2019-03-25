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Германия выделила 1,8 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Сегодня, 17:52

Финансирование планируют продолжать как минимум в течение еще трех лет

Фото: Getty Images
Германия выделила 1,8 млн евро на гуманитарную помощь Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8fd/8be/5c98fd8be4037.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8fd/8be/5c98fd8be4037.jpg Экономика Финансирование планируют продолжать как минимум в течение еще трех лет

Правительство Германии выделит Международному комитету Красного Креста дополнительные 1,8 млн евро с целью предоставления гуманитарной помощи Украине. 

"Федеральное правительство продолжает финансовую поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине: в 2019 году будут выделены дополнительные 1,8 млн евро, а в 2020 и 2021 годах в целом предусмотрены дальнейшие 4 млн евро", – сообщили в посольстве Германии в Украине.

В целом с 2016 года Германия предоставила более 30 млн евро для многочисленных гуманитарных мероприятий МККК в Украине. В частности, с помощью этих средств Германия поддерживает ряд гуманитарных мероприятий и вспомогательных проектов в рамках проекта "МККК – помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине в 2016-2017 годах". Основное внимание в этом проекте уделяется восточной Украине как важный вклад в преодоление последствий затянувшегося конфликта.

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Отмечается, что меры призваны помогать людям, пострадавшим от конфликта с обеих сторон разграничения в Донецкой и Луганской областях, в том числе многим внутренне перемещенным лицам и семьям.

Также одной из основных задач является обеспечение населения чистой питьевой водой. Кроме того, в рамках проекта финансирование выделяется на медицинское обеспечение, приобретение и распределение медикаментов, тренинги по оказанию первой помощи, лечение травм, поддержку и оборудование больниц и других медицинских учреждений, профилактические мероприятия, обеспечение продуктами питания и средствами гигиены, подготовку медицинского персонала и сиделок, поиск пропавших без вести лиц и восстановление семейных связей, посещение задержанных, улучшение знаний об опасности мин/взрывоопасных предметов времен войны и многое другое.

Ранее в ООН подсчитали стоимость гуманитарных проектов в Украине. Как отмечал при этом координатор системы ООН, координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, гуманитарный план реагирования на 2018 был профинансирован только на 38%.

Напомним, во время Всемирного экономического форума, который состоялся в швейцарском Давосе в январе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Он подтвердил готовность организации оказывать гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему населению Донбасса.

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Тег Германия, красный крест, гуманитарная помощь, МККК

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Источник:

УНИАН

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