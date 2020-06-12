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Германию встревожили новые санкции США против "Северного потока – 2"

12 июня, 13:50

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В немецком правительстве опасаются, что ограничения коснутся госструктур

Министерство экономики и энергетики Германии опасается, что новые санкции США против российского "Северного потока – 2" впервые могут затронуть госслужбы самой Германии. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung​​​​​​ со ссылкой на документ минэкономики, предназначенный для внутреннего пользования.

Как считают в ведомстве, новые санкции могут быть наложены на "все фирмы", которые будут оказывать услуги страхования, модернизации трубопроводной сети или, например, дооснащения судов-трубоукладчиков.

"То же касается оказания таких услуг, как проведение контроля, инспекций и выдачи сертификации, необходимых для эксплуатации "Северного потока – 2", – приводит газета выдержки из документа.

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Минэкономики считает, что предложенный американскими сенаторами законопроект грозит "санкционировать административно-технические действия государственных служб в связи с завершением или эксплуатацией трубопровода".

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Также министр экономики и энергетики Петер Альтмайер на пресс-конференции заявил, что, согласно позиции Германии, санкции США не соответствуют нормам международного права.

"Что касается США и темы "Северного потока – 2", я думаю, мало смысла спекулировать о возможных мерах. Правительство Германии уже давно придерживается мнения, что санкции с экстерриториальным воздействием расходятся с международным правом и что они не способствуют продвижению вперед международного сотрудничества", – сказал министр.

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Как сообщалось, ранее в Сенат США был внесен законопроект, который предусматривает дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2". Теперь они коснутся компаний, страхующих суда-трубоукладчики.

Также законопроект предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

Напомним, эпидемия коронавируса и экономический кризис серьезно поменяли планы как граждан, так и целых государств. Это событие заставило пересмотреть сроки реализации дорогостоящих проектов. Именно таким проектом для России является "Северный поток – 2". Перспективы его использования станут предметом долгих переговоров представителей Москвы и ЕС.

Тем временем в США также рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

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Источник: ТАСС

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